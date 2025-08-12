Styx – Circling From Above

Mit Circling From Above haben Styx ihr 18. Studioalbum über das bandeigene Label Alpha Dog 2T/UMe veröffentlicht – ein Werk, das die Band als kreative Meisterleistung präsentiert. Die 13 Songs spannen thematisch den Bogen zwischen Technologie und Natur und beleuchten facettenreich die menschliche Erfahrung. An den Aufnahmen wirkten alle sieben Mitglieder mit: James „JY“ Young, Tommy Shaw, Chuck Panozzo, Todd Sucherman, Lawrence Gowan, Will Evankovich und Terry Gowan. Produziert wurde das Album von Evankovich, der bereits die beiden Vorgänger The Mission (2017) und Crash Of The Crown (2021) betreute. Das Songwriting lag in den Händen von Shaw, Gowan und Evankovich, die den kreativen Prozess als echte Gemeinschaftsarbeit beschreiben – inklusive produktiver Reibung und gegenseitigem Respekt.

Inhaltlich kreist Circling From Above um die Spannung zwischen menschlichem Erfindergeist und den vergessenen Träumen. Das Cover greift diese Idee auf: Ein Vogelschwarm in Form eines einzelnen Vogels fliegt über eine verfallene Satellitenschüssel. Dieses soll die Disharmonie der Menschheit mit der Natur aufzeigen. Der Silberling bietet in 41 Minuten eine abwechslungsreiche Mischung aus kraftvollen Sequenzen wie bei Build And Destroy, introspektiven, theatralischen und ehrlichen Momenten wie bei It’s Clear oder Blue Eyed Raven. Es ist sowohl Rückblick auf den Styx-Kanon als auch mutiger Schritt nach vorn. Positive Gedanken werden auf den Hörer übertragen und die Klangmuster sind durch die Bank weg belebend. Rockig drehen sie in Mainstream-Klänge ab, ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Styx klopfen seit Jahren ganz oben im Rock-Business an und gehören zu den konstanten Anwärtern auf den Thron. In der Oberliga zweifelsohne angekommen, brauchen sie sich bei Circling From Above nichts nachsagen lassen, wenn mit Only You Can Decide der letzte Track verklingt. Für Hörer bleibt ein gesundes, liebevolles Werk, das zwischen Hard Rock und progressiven Rock-Atmosphären auch Blues und Pop-Rock-Handschriften zulässt.

