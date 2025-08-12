Asymmetric Universe: veröffentlichen neue Single ‘Feather On A Glass’

Gegründet von den Multiinstrumentalisten Nicolò und Federico Vese, hat sich das italienische Progressive-Metal-Duo Asymmetric Universe mit einem Sound, der die aggressive Intensität von Metal mit der harmonischen Vielfalt und dem improvisatorischen Charakter von Jazz-Fusion verbindet, einen eigenen Platz in der modernen Instrumental-Szene geschaffen.

Entstanden aus einer gemeinsamen Leidenschaft für Komposition und Klangforschung während ihrer intensiven musikalischen Ausbildung vor fast zehn Jahren, steht die Band nun kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums A Memory And What Came After, das am 29. August 2025 bei InsideOutMusic erscheint.

Mit weniger als einem Monat bis zum Release hat die Band nun den neuen Song Feather On A Glass veröffentlicht.

Die Band erklärt zum Song: „Feather On A Glass soll einfach, aber wirkungsvoll sein. Alle Songteile sind klar strukturiert, ohne komplizierte Taktwechsel – dafür liegt der Fokus auf dem jeweiligen Gefühl, das vermittelt werden soll. Der Track wechselt zwischen schweren Riffs und ruhigen, emotionalen Parts in Versen und Refrain. Das Solo bildet den Höhepunkt. ‚Versuch, deine Gedanken sanft wegzufegen – wie eine Feder auf Glas‘ – das ist eine zentrale Lehre der Meditation. Der Song spiegelt diesen inneren Kampf wider: die schweren Gedanken im Metal-Riff, die Leichtigkeit und Emotion in den restlichen Passagen – ein Weg hin zu mehr Bewusstsein für Gedanken und Gefühle.“

Die vorherige Single der Band, Coquelicot – mit einem Feature von Richard Henshall (Haken) – gibt es hier zu hören: https://youtu.be/Y-pGQPi2Jyw

Das kommende Album, an dem die Band seit Ende 2023 gearbeitet hat, zeigt eine gereifte musikalische Vision.

Federico sagt dazu: „Wir sind in dieser Zeit als Künstler und Menschen gewachsen. Wir haben schon immer gerne Genres vermischt – und wir glauben, dass wir nun eine klare Vorstellung davon haben, wie man diese Elemente ausgewogen kombinieren kann.“

Während frühere Werke noch genreübergreifend Abschnitt für Abschnitt aufgebaut waren, begann das Duo dieses Mal jeden Song mit einer hybriden Grundidee. So entstand ein kohärenterer und ausdrucksstärkerer Gesamtsound.

„Alle Arrangements und Melodien arbeiten auf dasselbe Ziel hin: die Aussage und das Gefühl zu transportieren, die dem Song zugrunde liegen“, ergänzt Federico.

Auf dem neuen Album kommt auch das Saxofon prominent zum Einsatz – inspiriert unter anderem durch einen Liveauftritt von Bilmuri. „Wir haben schon immer gerne Trompeten und Saxofone eingebaut… Auf diesem Album haben wir das Gleichgewicht erneut verschoben und uns bewusst für den Fokus auf das Saxofon entschieden, weil es perfekt zur Stimmung des Albums passt“, sagt Federico.

Das Album wurde von Sebastian Sendon gemischt. Adam „Nolly“ Getgood unterstützte bei den Drum-Aufnahmen, die in Großbritannien in den Middle Farm Studios stattfanden.

A Memory And What Came After erscheint als limitiertes CD-Digipak, limitierte Blue-Black Marmor-Vinyl-LP sowie digitales Album.