Ne Obliviscaris: kündigen „Exul“-EU/UK Tour für 2023 an

Die australischen Prog-Metaller Ne Obliviscaris haben angekündigt, dass sie ihr neues Album Exul am 24. März über Season Of Mist veröffentlichen werden.

Gleichzeitig hat das Quintett Europa- und UK-Tourdaten für Mai und Juni mit den andorranischen Prog-Metallern Persefone angekündigt, wobei der erste Teil der Tour von den italienischen Prog-Metallern Asymmetric Universe und die zweite Hälfte von den australischen Progger-Kollegen The Omnific unterstützt wird.

Die Tournee beginnt am 5. Mai im Tavastia in Helsinki (FI) und führt die Band in den folgenden Wochen durch 15 Länder! In Deutschland stehen fünf Termine in Deutschland im Tourplan. Das Prog-Metal-Package macht Station in Hamburg (11.05.), Köln (13.05.), München (30.05.), Berlin (02.06). und Leipzig (03.06.).

Karten sind ab dem 6. Dezember im Vorverkauf erhältlich.

„Wir freuen uns sehr, nicht nur den ersten Teil unserer Exul Welttournee für alle unsere EU/UK Ne Obluminati ankündigen zu können, sondern auch die Trackliste und das atemberaubende Cover unseres neuen Albums mit freundlicher Genehmigung von Xen zu enthüllen“, sagt Violinist und Clean-Vocalist Tim Charles. „An diesem Album haben wir fünf lange Jahre gearbeitet und sind unglaublich stolz auf jede Sekunde davon. Bleibt dran für euren ersten Vorgeschmack in den kommenden Tagen!“

Das neue Werk Exul verkörpert das unverwechselbare, grenzüberschreitende Ethos von Ne Obliviscaris. Das Markenzeichen der Band, eine Mischung aus Emotion und Schönheit, ist so überwältigend wie immer, wenn nicht sogar noch fesselnder, besonders wie die eindringlichen Geigenlinien sich sorgfältig um die Riffs herumschlängeln. Die Dualität von Charles‚ cleanem Gesang und Xenoyrs Growls bleibt der erzählerische Anker und hebt die Songs, die Raffinesse ausstrahlen und eine Meisterklasse in der Komposition sind.

Tourdaten:

Do. 11.05.2023 Hamburg – HeadCrash

Sa. 13.05.2023 Köln – Luxor

Di. 30.05.2023 München – Strom

Fr. 02.06.2023 Berlin – Hole44

Sa. 03.06.2023 Leipzig – Naumanns im Felsenkeller

Special Guests: Persefone, Asymmetric Universe (nur in Hamburg & Köln) & The Omific (nur in München, Berlin & Leipzig)

Tickets sichern: hier