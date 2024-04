Dååth: veröffentlichen neue Single/Video „Ascension“ vom kommenden Album „The Deceivers“

Das Progressive Death Metal-Kollektiv Dååth freut sich, ihre neueste Single Ascension und ein dazugehöriges Video zu veröffentlichen. Ascension enthält auch ein Gastgitarrensolo von Dean Lamb (Archspire). Der Track stammt aus dem kommenden Album The Deceivers, das am 3. Mai über Metal Blade Records veröffentlicht wird (das erste neue Studioalbum seit vierzehn Jahren).

Die Rückkehr der Band wurde von den begeisterten Fans mit Begeisterung aufgenommen, obwohl Gründer/Gitarrist Eyal Levi zugibt, dass die Pause nicht freiwillig war. „I kept wanting to get back together. It was tough psychologically.“ Aber Levi hielt sich damit über Wasser, in Studios für andere Bands (Chelsea Grin, The Contortionist) zu arbeiten und seine Fähigkeiten als Produzent und Ingenieur zu verbessern. Später war er Mitbegründer von Unstoppable Recording Machine, einer Schule, die Metal-Musikproduktion lehrt, und deren Schwesterfirma Riffhard, die sich auf Metal-Gitarrenunterricht spezialisiert hat. Auf beides konzentrierte sich Levi einige Jahre lang, aber die Leute hörten nie auf, ihn nach dem Status von Dååth zu fragen. Das Interesse ließ nie nach.

Als die Pandemie und eine Verletzung Levi daran hinderten, zu trainieren, brauchte er ein Ventil für seine Energie und beschloss, seine Gitarre wieder in die Hand zu nehmen. Nachdem er den jahrelangen Rost abgeschüttelt hatte, erwachte seine Liebe zu diesem Instrument wieder. „Once my playing was starting to sound like me, I started writing and the riffs started to sound like Dååth,“ sagt Levi. „At that point, I spoke to (vocalist) Sean (Zatorsky), and he told me that he’d been waiting for this phone call for eleven years.“

Die neun Tracks von The Deceivers sind monströs schwer, aber wunderschön instrumentiert und mit Melodien gesegnet, die jeden, der das Glück hat, sie zu hören, mitreißen werden. Die neueste Single Ascension beschäftigt sich mit geistloser Konformität und damit, wie leicht man dem Zwang zum Opfer fallen kann. Vom ersten Schlag der Drums ist der Song ein Kraftpaket, das eine Reise durch überlebensgroße Orchestrationen mit zerstörender Metal-Verwüstung bietet. „This song is a beast. Riffs for days, brutality and groove, there are soaring solos all over the place,“ sagt Levi, „plus, it’s peppered with parallel universe Danny Elfman moments.“

Zuretti fügt hinzu: „Rarely is it true to be taken on a ride with music; let Ascension prove its validity by guiding you through warping passages, orchestral fidelity, uncommonly creative musicianship, and uncontested power. Ascension is the year’s mindfuck, carrying the listener from different realms of musical identity, showcasing talent to points that’ll make you think it’s otherworldly. Of all of the tracks you’ll hear in 2024, this will be one you’ll be revisiting the most whilst scratching your head in disbelief.“

Seht euch das Video zu Ascension hier an:

The Deceivers wurde von Levi produziert, Andrew Wade übernahm die Gesangsproduktion, John Douglass das Engineering, Jens Bogren das Mixing und Tony Lindgren das Mastering. Gast-Gitarrensoli werden in zahlreichen Tracks von Dan Sugarman (Ice Nine Kills), Jeff Loomis (Nevermore, Arch Enemy), Mark Holcomb (Periphery), (Archspire), Per Nilsson (Scar Symmetry, Meshuggah) und Spiro Dussias (Platonist) beigesteuert, während der bekannte Videospiel-Komponist Mick Gordon (Doom Eternal) Sounddesign und Synthesizer zu Purified By Vengeance beisteuert.

The Deceivers könnt ihr hier vorbestellen: metalblade.com/daath

Mehr Infos zu Dååth und ihrem kommenden Album The Deceivers findet ihr hier:

Dååth – Besetzung:

Eyal Levi – Gitarre

Sean Z – Gesang

Krimh – Schlagzeug

Jesse Zuretti – Orchestrierung, Synthesizer, Gitarre

Rafael Trujillo – Leadgitarre

Davis Marvuglio – Bass