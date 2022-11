Amorphis: veröffentlichen neuen Song ‚The Well‘

Nur knapp eine Woche vor dem Start ihrer langerwarteten Co-Headline-Tour mit Eluveitie, hüllen Amorphis euch noch einmal in harte Riffs und zeitlose Melodien mit ihrem brandneuen Song The Well! Als Teil ihres Halo (Tour Edition) Digipaks das heute erscheint, wurde der Song damals während der letzten Studiosession der Band aufgenommen und erblickt nun erstmals auf CD und digital das Licht der Welt.

„The Well erzählt die Geschichte eines Individuums, das Chaos und Verwirrung stiftet, indem es gegen die Prinzipien der Gesellschaft verstößt. Es ist ein zeitloses Phänomen, das sich im Laufe der Geschichte regelmäßig wiederholte und einfach typisch für uns Menschen ist“, berichtet Sänger Tomi Joutsen. „Der Song selbst zieht seine Einflüsse aus dem frühen skandinavischen Black Metal und klassischen orientalischen Amorphis-Vibes. Einer der härteren Tracks, die wir damals während der Halo-Studiosession im Jahr 2021 aufgenommen hatten.“

Streamt The Well hier oder bestellt die neue Halo (Tour Edition): https://amorphis.afr.link/HaloTourPR

Und für alle, die noch keine Tickets für die kommende Tour haben: Seid schnell, denn diesen einzigartigen Run von Amorphis zusammen mit Eluveitie und Dark Tranquillity sowie Nailed To Obscurity als Special Guests, ist etwas, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Tickets gibt es unter www.amorphis.net/tour.

Amorphis & Eluveitie – Europäische Co-Headline-Tour 2022

+ Special Guests: Dark Tranquillity & Nailed To Obscurity

10.11. CH Zurich – Komplex 457

11.11. DE Filderstadt – FILharmonie

13.11. IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

15.11. FR Toulouse – Le Bikini

16.11. ES Madrid – Sala La Riviera

17.11. ES Barcelona – Sala Razzmatazz

18.11. FR Lyon – Le Radiant-Bellevue

19.11. FR Paris – L’Olympia

20.11. FR Lille – L’Aéronef

22.11. IE Dublin – The Academy

23.11. GB Glasgow – Queen Margaret Union

24.11. GB Manchester – O2 Ritz

25.11. GB London – O2 Forum Kentish Town

26.11. BE Brussels – Ancienne Belgique

27.11. NL Tilburg – 013

29.11. DK Copenhagen – Amager Bio

30.11. NO Oslo – Sentrum Scene

01.12. SE Stockholm – Fållan

03.12. FI Helsinki – Black Box (Helsingin Jäähalli)

05.12. PL Warsaw – Progresja

06.12. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

07.12. AT Vienna – Gasometer

09.12. DE Munich – Zenith

10.12. DE Leipzig – Felsenkeller

11.12. CZ Zlín – Datart Hala

12.12. HU Budapest – Barba Negra

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Zeltphilharmonie