Siena Root: kündigen langerwartetes neues Doppel-Livealbum „Made In KuBa“ an

Die „Dynamic Root Rock Experience“ bleibt die treffendste Beschreibung für den Sound von Siena Root – und genau das liefert auch Made In KuBa, das neue Doppel-Livealbum der schwedischen Band, das 03. Oktober 2025 weltweit über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Wishing For More (Live) hier an:

Stream Wishing For More (Live): hier

Der erste Vorgeschmack auf das Album, die Leadsingle Wishing For More (Live), fängt die emotionale Spannung und Explosivität ein, die Siena Root Abend für Abend so mühelos auf den Bühnen entfesseln. Ein Song, der beim Hören – treffend – Lust auf mehr macht.

Aufgenommen an drei intimen Abenden im März 2024 im legendären Jenaer Kulturbahnhof (KuBa), knüpft dieses Live-Dokument an ihr ikonisches 2011er-Album Root Jam an und unterstreicht das klare Bekenntnis der Band zu authentischem audiophilen Klang – dieses Mal mit noch mehr Druck auf den Tonbändern.

Die Jams, die die Truppe auszeichnen, sind selbstverständlich vorhanden: reich an Improvisation, dynamischen Kontrasten und klanglicher Erzählkunst. Um höchste analoge Klangtreue zu gewährleisten, wurde Langzeit-Tontechniker Ove Noring als Bandmaschinen-Operator hinzugezogen. Die Shows wurden zudem direkt auf Band aufgenommen: Keine Overdubs, keine Studio-Tricks – nur pure Bühnenenergie.

„Wishing For More wurde ursprünglich 2008 für unser Album Far From The Sun aufgenommen – als rockiger Opener der B-Seite. Über die Jahre hat sich der Song auf Tour jedoch stetig weiterentwickelt und einen ganz eigenen Charakter entfaltet. Er wurde zu weit mehr als dem Shuffle, der er ursprünglich war. Wir sind überglücklich, seine besondere Live-Energie und seinen packenden Groove nun auf Band eingefangen zu haben.“

Was Made In KuBa von anderen Livealben unterscheidet, ist seine kompromisslose Reinheit – eine vollständig live und komplett analog aufgenommene Performance mit einer Setlist, die gemeinsam mit ihren Fans kuratiert wurde. Zwölf Songs aus dem gesamten Bandkatalog, von denen keiner auf Root Jam vertreten war. Das Ergebnis ist weit mehr als eine Momentaufnahme dreier unvergesslicher Nächte in Jena – es ist ein immersives Hörerlebnis, das die Distanz zwischen Bühne und Lautsprecher überbrückt. Diesmal geht die Band sogar noch einen Schritt weiter: Made In KuBa wurde in halber Geschwindigkeit gemastert – ein aufwendiger Prozess, der die klangliche Tiefe der Vinylversion zusätzlich verstärkt.

„Halfspeed-Mastering ist ein klassisches Verfahren, das Vinylfans besonders zu schätzen wissen“, erläutert die Band. „Es ist ebenjenes sensible, hochkomplexe Verfahren, das Made In KuBa zu einem rundum gelungenen Hörerlebnis macht – für euch, aber natürlich auch für uns!“

Das Quartett Siena Root besteht aus den Gründungsmitgliedern Sam Riffer am Bass und Love Forsberg an Schlagzeug und Perkussion sowie Zubaida Solid an Gesang und Tasteninstrumenten und Johan Borgström an der Gitarre. Für ausgewählte Songs wurden sie von den Gästen Erik Peterson (Keyboards) und Lisa Isaksson (Flöte) unterstützt.

Siena Root – Live-Termine

28.06.2025 SE Lidköping – SufferCity in Rock

25.07.2025 SE Sätila – No Excuse Festival

27.07.2025 BE Harzé – Misery Fest

Siena Root – Double Live Release Tour 2025

w/ Special Guests: Kant (*)

02.10.2025 DE Cologne – Kantine (Yard Club) *

03.10.2025 DE Bensheim – Musiktheater REX *

04.10.2025 CH Pratteln – Up In Smoke *

05.10.2025 DE Karlsruhe – Kohi *

06.10.2025 DE Dresden – Beatpol *

07.10.2025 PL Wroclaw – Klub Muzyczny Liverpool

08.10.2025 CZ Brno – Metro Music Bar *

10.10.2025 DE Munich – Keep It Low *

11.10.2025 AT Graz – p.p.c.

13.10.2025 AT Salzburg – Rockhouse

14.10.2025 IT Milan – Arci Bellezza

15.10.2025 FR Marseille – Le Molotov

16.10.2025 FR Lyon – Rock n’Eat

18.10.2025 FR Paris – Backstage By the Mill

19.10.2025 NL Breda – Mezz

Info & Tickets: https://sienaroot.com/shows

