Siena Root: veröffentlichen packende neue Livesingle „Tales Of Independence“

Siena Root, die emblematischen Stockholmer Vertreter des Dynamic Root Rock, präsentieren mit Tales Of Independence (live) eine rohe, rein analoge Performance, die ihre elektrisierende Bühnenpräsenz direkt in die Lautsprecher katapultiert. Ohne Overdubs und ohne Kompromisse fängt diese Live-Version die pure Kraft der Band ein – pulsierend mit erdigen Riffs und mitreißender Energie

Tales Of Independence (live) ist ab sofort auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar und wird von einem brandneuen Video ergänzt. Das Videomaterial für den Clip stammt von Cosmic Dawn (KuBa Jena).

Tales Of Independence (live) überzeugt mit unverfälschter Intensität: kraftvolle Rhythmen und leidenschaftlicher Gesang verschmelzen zu einem Erlebnis, das die rohe Magie einer Liveshow unmittelbar spürbar macht. Diese Single bekräftigt eindrucksvoll die Philosophie von Siena Root: Musik, die organisch, mitreißend und tief in der elektrisierenden Tradition des Rock verwurzelt ist.

Aufgenommen inmitten der Bühnenhitze, liefert der Track ein intensives Hörerlebnis – eine Erinnerung daran, dass Siena Roots stärkste Momente oft in der spontanen Verbindung zwischen Bühne und Publikum entstehen.

Die Veröffentlichung markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu Siena Roots mit Spannung erwartetem Doppel-Livealbum Made In KuBa, das am 3. Oktober 2025 über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird und die Essenz ihrer 2024er Shows im Kulturbahnhof Jena einfängt.

Die physischen Formate (Digipak-2CD und schwarzes Halfspeed-Mastering-Doppelvinyl) versprechenmaximale analoge Tiefe und sind nach wie vor vorbestellbar.

Double Live Release Tour 2025

w/ Special Guests Kant (*)

01.10.2025 DE Jena – KuBa (Releaseparty w/ Special Guests)

02.10.2025 DE Köln – Kantine (Yard Club) *

03.10.2025 DE Bensheim – Musiktheater REX *

04.10.2025 CH Pratteln – Up In Smoke *

05.10.2025 DE Karlsruhe – Kohi *

06.10.2025 DE Dresden – Beatpol *

07.10.2025 PL Breslau – Klub Muzyczny Liverpool

08.10.2025 CZ Brünn – Metro Music Bar *

09.10.2025 AT Wien – B72 *

10.10.2025 DE München – Keep It Low *

11.10.2025 AT Graz – p.p.c.

13.10.2025 AT Salzburg – Rockhouse

14.10.2025 IT Mailand – Arci Bellezza

15.10.2025 FR Marseille – Le Molotov

16.10.2025 FR Lyon – Rock n’Eat

17.10.2025 FR Nantes – Cold Crash

18.10.2025 FR Paris – Backstage By the Mill

19.10.2025 NL Breda – Mezz

22.11.2025 RO Buzău – Beyond The Borders Rock Fest

Über Siena Root

Siena Root sind für ihr farbenreiches Spektrum an Stilrichtungen, bemerkenswerte Gastauftritte und ihre einzigartige Neuinterpretation klassischer Rockmusik bekannt. Mit acht Studioalben, einem Doppel-Livealbum und drei 7“-Singles hat die Band bis dato ein beeindruckendes Werk geschaffen, wobei jede einzelne Veröffentlichung eine klangliche Weiterentwicklung sowie künstlerische Tiefe mit sich bringt.

Seit den frühen 2000ern tourt die Band scheinbar unentwegt mit ihrem genreübergreifenden Repertoire durch Europa. Live-Auftritte sind letztendlich das Lebenselixier von Siena Root. Häufig unterstützt durch prominente Gäste, entwickeln sich ihre Konzerte regelmäßig zu wilden Jamsessions, die sie immer wieder aufs Neue für kommende Studioproduktionen inspirieren. Ihr kompromissloser Livesound wird durch schweres Vintage-Equipment getragen, das kaum eine andere Band bereit ist, mit auf Tour zu nehmen. Für Liveaufnahmen transportierten Siena Root jüngst gar ein vollformatiges Mehrspurtonbandgerät mit durch Europa.

Diese unermüdliche Hingabe ist es, was Siena Root von vielen anderen Acts abhebt. Ihre Konzerte sind visuell und emotional mitreißend – wahrhaftig ein dynamisches Root-Rock-Erlebnis.