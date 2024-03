Siena Root: zeigen zum Start ihrer diesjährigen Livesaison neues „Winter Solstice“-Musikvideo

Siena Roots aktuelle Scheibe Revelation feierte am 24.02.2024 ihr einjähriges Jubiläum. Mit jenem Album im Gepäck wird sich das schwedische Root-Rock-Quartett ab kommender Woche auch wieder auf große Reise begeben, doch ehe diese beginnt, hat es mit dem Musikvideo zu Winter Solstice, auf dem Lisa Isaksson an der Flöte zu hören ist, ein weiteres Stück daraus veröffentlicht. Der heitere Song wird vielleicht auch bei den kommenden Auftritten der Band zu hören sein, da ihre Fans in den vergangenen Wochen die Möglichkeit hatten, für ihre Lieblingstracks abzustimmen, um damit die Setlist für Siena Roots Jena-Shows (14.03 bis 16.03) mitzugestalten. An diesen Abenden, zu deren Gelingen auch verschiedene Gäste beitragen werden, wird die Truppe Geschichte schreiben und den Nachfolger ihres beliebten Root Jam-Livealbums (2011) aufnehmen; Tickets sind nach wie vor erhältlich!



Seht euch Winter Solstice auf YouTube an:

Siena Root kommentiert: „Die Tage werden länger und die Sonne gewinnt an Kraft. Auch wir haben uns mit dem Frühlingsfieber infiziert, weshalb wir endlich unseren Bus wieder beladen haben, um dorthin zurückzukehren, wo wir uns am wohlsten fühlen – auf die Bühne. Genießt unser kleines winterliches Abenteuer und bis ganz bald!“



Auf seinem Weg nach Jena wird der Van der Schweden in Polen und Tschechien Stopps einlegen, ehe er sein erstes großes Ziel erreicht. Fortgesetzt wird Siena Roots Tour dann Ende April in ihrem Heimatland. Die Truppe fügte ihrem stetig anwachsenden Livekalender 2024 kürzlich zudem noch eine weitere Reihe Deutschland-Shows sowie einen außergewöhnlichen Festivalauftritt in der Schweiz hinzu, damit so viele ihrer Fans wie möglich in den Genuss ihres Root-Rock kommen können. Alle Details findet ihr unten!



Siena Root Live:



08.03.2024 PL Gdynia – Blues Club

09.03.2024 PL Warschau – Odessa Club

10.03.2024 PL Przeciszów – Dom Kultury

11.03.2024 PL Posen – 2Progi

12.03.2024 CZ Jablonec nad Nisou – Klub Na Rampě

14.03.2024 DE Jena – KuBa *NEU*

15.03.2024 DE Jena – KuBa

16.03.2024 DE Jena – KuBa

27.04.2024 SE Mariefred – Skottvångs Grufva *NEU*

04.05.2024 SE Gävle – Gefle Skivmässa

08.05.2024 SE Stockholm – Kollektivet Livet

09.05.2024 SE Göteborg – Skeppet GBG

10.05.2024 SE Malmö – Medley

16.05.2024 DE Lübeck – Rider’s Café

17.05.2024 DE Worpswede – Music Hall

18.05.2024 DE Köln – Club Volta

19.05.2024 NL Sittard – Poppodium Volt

22.05.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

24.05.2024 DE Münster – Rare Guitar

25.05.2024 DE Berlin – Desertfest

01.06.2024 DE Dornstadt – Wudzdog Open Air

02.06.2024 DE Duisburg – Bora *NEU*

07.08.2024 CH Val de Bagnes – Palp Festival *NEU*

08.08.2024 DE Marienthal – Hoflärm

09.08.2024 DE Finkenbach – Finkenbach Festival

10.08.2024 DE Balve – German Kultrock Festival