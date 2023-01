Endlevel: neues Album erscheint im Februar 2023

Wie das Dauerfeuer eines MG 42 startet die Single-Auskopplung Unleash War! Die dazugehörigen und intelligent eingesetzen Blast-Beat Passagen, die gezielt und an den richtigen Stellen auftauchen, unterstreichen gekonnt die Marschrichtung. Durch kurze Verschnaufpausen und das gekonnte Zusammenspiel der Gitarristen Willkommen und Ratheiser entsteht eine beklemmende Atmosphäre, wie kurz vor dem ersten Schritt auf das Schlachtfeld. Ein weiteres Schmankerl ist das Gastsolo von Simon Schwarzer (Fateful Finality), was die perfekte Ergänzung für Unleash War darstellt – quasi das Kettenfett für euren Panzer!

Jetzt sind die Jungs mit ihrem zweiten Album Weekend War zurück und starten ihre zweite Offensive. Die elf neu komponierten Tracks beinhalten alles was Endlevel ausmacht. Thrashige Riffs mit einem Death Metal Einschlag, gutturaler Gesang und hohe Thrash Vocals, treffen auf rhythmische Finesse und unterhaltsame Texte – Metallerherz was willst du mehr? Das entsprechende Artwork von Martin Chmelícek (u.A. Spasm, Gutalax, Insistent, Obscene Extreme Festival) fängt visuell perfekt die Marschrichtung ein: Jeder Track, voll gegen die Kauleiste, dazu viel Bier und das Wochenende steckt einem Montags noch in den Knochen! Die elf Tracks fräsen sich mit einer Unbekümmertheit und gleichzeitig brillanten Produktion in den Gehörgang, dass es einfach nur Spaß macht. Für den tollen Sound war Christian Schäfer verantwortlich, der unter Anderem auch schon für Fateful Finality oder Doom Division an den Reglern saß. Wer also seinen Death Metal auch gerne mit etwas Thrash Metal vermischt und auf Bands wie Inhuman Condition, Bolt Thrower, aber auch Malevolent Creation und einer Prise Anthrax steht, der sollte sich aber ganz schnell Endlevel – Weekend War auf den Plattenteller legen und sich bei einem bis 12 Bier ordentlich die Kauleiste massieren lassen. Das Album erscheint auf CD, Vinyl und ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Endlevel – Weekend War

VÖ: 24.02.23

Tracklisting Weekend War: