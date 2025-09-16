Beyond The Black: veröffentlichen Video zur neuen Single „The Art Of Being Alone“ (feat. Lord Of The Lost)

Die Symphonic-Metal-Sensation Beyond The Black freut sich, die dritte Single aus ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Studioalbum Break The Silence anzukündigen, das am 9. Januar 2026 über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Seht euch das Musikvideo zu The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost) hier an:

Hört euch The Art Of Being Alone hier an: https://beyondtheblack.bfan.link/the-art-of-being-alone

Die emotionale Hymne The Art Of Being Alone enthält Gastvocals von Chris Harms, dem Sänger der renommierten deutschen Metalband Lord Of The Lost. Lyrisch behandelt der Song wichtige zeitgenössische Themen wie psychische Gesundheit, Selbstermächtigung und eine positive Lebenswahrnehmung. Ein begleitendes Video, das mit der Single veröffentlicht wurde, veranschaulicht das Gefühl, allein und eingekesselt zu sein, zeigt jedoch gegen Ende den Weg zur Selbstwahrnehmung und letztlich einen Ausweg aus diesem mentalen Gefängnis.

Sängerin Jennifer Haben äußerte sich dazu: „The Art Of Being Alone is one of the most emotional songs for us since it‘s born from personal battles and quiet reflections. We wanted it to be fragile and powerful at the same time and we believe many of you will find your own story between its lines. Having Chris Harms join us with his uniquely intense voice and personality felt absolutely perfect and brought a depth to this track that made it even more special.“

Chris Harms (Lord Of The Lost) fügte hinzu: „This duet was long overdue! For more than ten years now, Lord Of The Lost and Beyond The Black have been crossing paths — we like and appreciate each other and it was kind of obvious that Jenny’s and my voices would work great together. Now we’ve finally made it happen and created this powerful, goosebump-inducing song together! I’m really happy about it!“

Das sechste Studioalbum Break The Silence von Beyond The Black ist ein Konzeptalbum, das in melodischem Metal mit ethnischen Einflüssen verwurzelt ist. Es erforscht Themen wie Kommunikation, innere Stärke, Resilienz und das dringende Bedürfnis, in einer gespaltenen Welt wieder zueinander zu finden. Songs wie Let There Be Rain, (La Vie Est Un) Cinéma, Ravens und The Flood untersuchen, wie Worte – und deren Abwesenheit – unsere Realität formen. Es ist ein emotionales, vielschichtiges Erlebnis, das die komplexe Welt von heute widerspiegelt und die Fans einlädt, Teil dieses neuen Kapitels zu werden.

Mehr Informationen zu Beyond The Black und ihrem kommenden Album Break The Silence findet ihr hier.

Erlebt Beyond The Black live auf Ihrer Rising High Headline Tour 2026. Alle Termine findet ihr hier.

Beyond The Black online:

https://www.facebook.com/beyondtheblackofficial

https://www.instagram.com/beyondtheblack_official/