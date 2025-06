Beyond The Black: veröffentlichen Video zur brandneuen Single ‚Rising High‘

Beyond The Black freuen sich, eine brandneue Single mit dem Namen Rising High zu veröffentlichen. Der mitreißende Song ist das erste neue Material, das die Band seit fast zwei Jahren veröffentlicht. Nach dem überaus erfolgreichen selbstbetitelten Album von 2023, das auf Platz 2 der deutschen Albumcharts einstieg, beweist Rising High einmal mehr Beyond The Blacks einzigartiges Gespür für die Kombination von energiegeladenem Melodic Metal mit eleganten Rock- und Pop-Hooklines.

Neben der Single wurde auch ein fesselndes Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt.

Sängerin Jennifer Haben kommentiert:

„Die Stille ist vorbei: Rising High! Eine neue Ära – und wir sind bereit zu fliegen.“

Beyond The Black live 2025:

21.06.25 FR-Clisson, Hellfest

22.06.25 BE-Dessel, Graspop

04.07.25 FR-Colombier-Saugnieu, Plane’R Fest

11.07.25 DE-Leipzig, Nexus Festival

17.07.25 DE-Kulmbach, Plassenburg Open Air

18.07.25 DE-Augsburg, Sommer Am Kiez

30.07.25 DE-Wacken, Wacken Festival

15.08.25 CZ-Krumlov, Rock Castle Open Air

16.08.25 DE-Illingen, Burg Open Air

17.08.25 CH-Cudrefin, Rock The Lakes

Rising High Headline Tour 2026:

15.01.26 UK-Manchester, O2 Ritz

16.01.26 UK-London, O2 Shepherd´s Bush Empire

17.01.26 FR-Paris, Bataclan

19.01.26 CH-Zurich, X-tra

20.01.26 DE-Munich, Tonhalle

22.01.26 HU-Budapest, Barba Negra

23.01.26 AT-Vienna, Arena

24.01.26 DE-Geiselwind, MusicHall

26.01.26 DE-Stuttgart, Wagenhallen

27.01.26 DE-Wiesbaden, Schlachthof

28.01.26 DE-Hanover, Capitol

30.01.26 PL-Warsaw, Proxima

31.01.26 DE-Leipzig, Haus Auenseee

01.02.26 DE-Berlin, Huxleys

03.02.26 DE-Hamburg, Insel Park Arena

04.02.26 BE-Antwerp, Trix

05.02.26 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

06.02.26 NL-Nijmegen, Doornroosje

08.02.26 DK-Copenhagen, Pumpehuset

09.02.26 SE-Gothenburg, Pustervik

11.02.26 NO-Oslo, Vulkan

12.02.26 SE-Stockholm, Kollektivet Livet

14.02.26 FI-Helsinki, Aäniwalli