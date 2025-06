Joe Bonamassa: veröffentlicht seinen neuesten Song “Trigger Finger”

Bluesrock-Ikone Joe Bonamassa meldet sich mit Trigger Finger zurück, der neuesten Single aus seinem mit Spannung erwarteten neuen Album Breakthrough, das am 18. Juli bei J&R Adventures erscheint. Der Track markiert ein weiteres Kapitel in Bonamassas Karriere und fängt seine charakteristische Mischung aus kraftvollen Gitarrenriffs, treibenden Rhythmen und rauem Gesang ein. Trigger Finger wurde gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Tom Hambridge geschrieben. Eine Uptempo-Hymne über Widerstandsfähigkeit, Neuerfindung und das Feuer, das uns vorwärtstreibt.

Mit feurigem Gitarrenspiel und schnörkellosen Texten tendiert Bonamassa auf Trigger Finger zu einem raueren, rockigeren Sound, der den Geist des Albums unterstreicht. Breakthrough, produziert von Kevin Shirley (Iron Maiden, The Black Crowes, Journey), entstand in Griechenland, Nashville und Los Angeles und vereint globale Einflüsse zu einer dynamischen, genreübergreifenden Song Sammlung.

Trigger Finger ist bereits die vierte Veröffentlichung aus Bonamassas neuem Album und folgt auf den Titeltrack des Albums Breakthrough, eine gefühlvolle und erhebende Hymne der Transformation. Davor erschien das stimmungsvolle, introspektive Shake This Ground und das warme, groove-betonte Still Walking With Me. Jede dieser Singles präsentiert eine andere Facette von Bonamassas sich immer weiter entwickelndem künstlerischem Schaffen. Gleichzeitig ist Breakthrough sein bisher stilistisch vielfältigstes Studioalbum und zeigt seine emotionale Bandbreite.

Mit über 50 Alben, davon 28 Nr. 1-Billboard-Blues-Alben und seinem unermüdlichen Engagement für die Weiterentwicklung des Genres setzt Joe Bonamassa weiterhin Maßstäbe für modernen Blues-Rock. Breakthrough verspricht, sein Vermächtnis als einer der innovativsten Gitarristen und Songwriter seiner Generation weiter zu festigen.

Die neue Single erscheint inmitten einer Erfolgswelle. Frisch von seiner Europatournee mit seiner Supergroup Black Country Communion hat er nun Sommerkonzerte in ganz Europa im Visier, darunter ausverkaufte Shows in Irland und Auftritte bei legendären Festivals wie dem Montreux Jazz Festival, dem Jazz Open in Stuttgart und dem niederländischen Bospop Festival. Seine US-Sommertournee startet am 31. Juli im Greek Theatre in Los Angeles und führt unter anderem zum Vina Robles Amphitheatre und zu Red Rocks. Im September wird Bonamassa Headliner beim Bourbon & Beyond Festival sein, bevor er zur ausverkauften Alaska-Kreuzfahrt Keeping The Blues Alive At Sea aufbricht.

Europe Summer Tour 2025

July 1 – Cork, IE – Live at The Marquee*

July 2 – Cork, IE – Live at The Marquee*

July 3 – Cork, IE – Live at The Marquee

July 6 – Klam, AT – Clam Castle

July 8 – Veszprém, HU – Veszprémfest

July 10 – Stuttgart, DE – Jazzopen Stuttgart

July 13 – Weert, NL – Bospop

July 16 – Montreux, CH – Montreux Jazz Festival

July 18 – Pordenone, IT – San Valentino Park

July 19 – Rome, IT – Auditorium Parco della Musica – Cavea

* Sold Out