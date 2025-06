Andy And The Rockets: veröffentlichen ihre neue Single „Cyanide“

Die schwedische Rock-Sensation Andy And The Rockets meldet sich mit der brandneuen Single Cyanide zurück und festigt damit ihren Platz in der modernen Hard-Rock-Szene. Der Song stammt aus ihrem kommenden Studioalbum Casino, das am 10.10.2025 erscheinen wird.

Jetzt Cyanide hier hören: https://song.link/s/1pHItwD3C528F5p6Q0

Nach dem intensiven, emotionalen Track I’ll Die If You’re Done (veröffentlicht am 25.04.2025) und der mitreißenden Hymne Wild Ones (veröffentlicht am 16.05.2025), setzen Andy And The Rockets ihren erfolgreichen Weg fort. Mit Cyanide veröffentlichen sie einen Song, der ihre charakteristische Mischung aus klassischem Rock’n’Roll-Erbe und moderner Härte perfekt verkörpert.