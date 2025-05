Joe Bonamassa: kündigt neues Studioalbum ‚Breakthrough‘ an, hat Titeltrack veröffentlicht

Joe Bonamassa hat sich in seiner Karriere stetig weiterentwickelt. Der Blues-Rock-Virtuose kündigt mit Breakthrough sein neuestes genreübergreifende Studioalbum, das am 18. Juli erscheint, an. Im Mittelpunkt der Ankündigung steht die Veröffentlichung des kraftvollen Titeltracks Breakthrough – eine gefühlvolle Hymne über das Loslassen, Vorwärtsgehen und das Wiederfinden des eigenen Feuers. Die Single ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, begleitet von einem offiziellen Musikvideo, hier zu sehen:

Breakthrough, das auf mehreren Kontinenten entstand und von der Inspiration einer ganzen Welt durchdrungen ist, markiert ein neues Kapitel für Bonamassa – eines, das sich weniger auf feurige Soli und mehr auf emotional reichhaltige Erzählungen, groovige Arrangements und stilistische Erkundungen stützt. Produziert von seinem langjährigen kreativen Partner Kevin Shirley (Iron Maiden, The Black Crowes, Journey), wurde das Album durch Sessions in Griechenland, Ägypten, Nashville und Los Angeles geprägt. Das Ergebnis ist ein lebendiger Klangteppich, der mühelos von akustischen Balladen zu schwungvollem Hard Rock wechselt.

„Ich denke, dass dieses Album eine Veränderung im Stil von Joe Bonamassas Aufnahmen markiert“, sagt Shirley. „Es gibt zwar viele Gitarrensoli auf diesem Album, aber der Schwerpunkt liegt vor allem auf den Songs. Jedes Mal, wenn Joe Bonamassa ein neues Aufnahmeprojekt in Angriff nimmt, scheint er auf einen anderen Teil seiner riesigen Musikbibliothek zuzugreifen – auf die Jukebox in seinem Kopf! Dieses Album ist eine musikalische Weltreise – von Little Feat-Funk bis Texas Swing, von harter Rock-Power bis zu akustischen Singer/Songwriter-Songs.“

Die neu veröffentlichte Single Breakthrough, die gemeinsam mit Tom Hambridge (Buddy Guy, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd) geschrieben wurde, fängt den emotionalen Kern des Albums ein – eine erhebende Hymne über Transformation, Beharrlichkeit und das Loslassen der Last, die uns zurückhält. Mit kernigem Gesang, melodischen Gitarrenlinien und üppiger Instrumentierung verkörpert der Track Bonamassas charakteristische Mischung aus Kraft und Finesse und leitet gleichzeitig eine für ihn neue musikalische Richtung ein.

Breakthrough knüpft an den Erfolg von Bonamassas letzten Singles Still Walking With Me und Shake This Ground an, die beide den musikalischen Geist des gesamten Albums andeuteten. Shake This Ground hatte eine launische, introspektive Note, während Still Walking With Me Wärme, Dankbarkeit und klassischen Soul verströmte. Jeder Titel spiegelt eine andere Facette von Bonamassas sich entwickelndem Songwriting-Ansatz wider, der in emotionaler Ehrlichkeit verwurzelt und durch seine unverwechselbare Gitarrenarbeit verankert ist.

Die Ankündigung des Albums krönt eine Phase außergewöhnlicher Dynamik für Bonamassa. Als nächstes hat Bonamassa vor kurzem seine ausgedehnte Frühjahrstournee in Europa begonnen, gefolgt von einer Tournee im Juni mit seiner Supergruppe Black Country Communion (mit Glenn Hughes, Jason Bonham und Derek Sherinian). Nach einer weiteren Runde von Sommerterminen in Europa – einschließlich ausverkaufter Shows in Irland – kehrt er für seine soeben angekündigte 2025 U.S. Summer Tour in die USA zurück, eine begrenzte Amphitheater-Tournee mit Stopps im The Greek Theatre, Red Rocks und weiteren kultigen Veranstaltungsorten.

Mit über 50 Alben, 28 #1 Billboard Blues-Alben, 3 Gold Awards in Deutschland und einem lebenslangen Engagement für die Weiterentwicklung des Genres zeigt Bonamassa keine Anzeichen von Verlangsamung. Ob als Headliner in legendären Konzertsälen, als Mentor aufstrebender Künstler durch Journeyman Records oder als Förderer der Musikausbildung durch seine Keeping The Blues Alive Foundation, Bonamassa gestaltet die Zukunft des Blues-Rock mit jeder Note neu.

CD Tracklist:

1. Breakthrough

2. Trigger Finger

3. I’ll Take The Blame

4. Drive By The Exit Sign

5. Broken Record

6. Shake This Ground

7. Still Walking With Me

8. Life After Dark

9. You Don’t Own Me

10. Pain’s On Me

Joe Bonamassa – Tour Schedule:

German Spring Tour 2025

April 29 – Oberhausen, DE – Rudolf Weber Arena

April 30 – Munich, DE – Olympiahalle

May 6 – Hannover, DE – ZAG Arena

May 8 – Frankfurt, DE – Jahrhunderthalle

May 9 – Frankfurt, DE – Jahrhunderthalle

Black Country Communion – Europe Summer Tour 2025

June 10 – Hamburg, DE – Stadtpark

June 12 – Berlin, DE – Zitadelle

June 17 – Vienna, AT – Vienna Gasometer

June 19 – Köln, DE – Tanzbrunnen

Europe Summer Tour 2025

July 6 – Klam, AT – Clam Castle

July 10 – Stuttgart, DE – Jazzopen Stuttgart

Über Joe Bonamassa:

Der Blues-Rock-Superstar Joe Bonamassa ist einer der meist gefeierten Musiker der Gegenwart. Als vierfacher GRAMMY-nominierter Künstler und 15-facher Blues Music Award-Nominierter (4-facher Gewinner) erreichte er mit seinem jüngsten Live-Album und Konzertfilm Live At The Hollywood Bowl With Orchestra sein 28. Nummer-1-Album in den Billboard Blues Charts. Mit nur Mitte 40 ist Bonamassa eine lebende Legende. Er hat mehr als 50 Alben veröffentlicht, darunter Studio- und Live-Aufnahmen sowie gemeinsame Alben mit seinen Nebenprojekten: Black Country Communion und Rock Candy Funk Party.

Bonamassa ist ein produktiver Autor, der stets auf der Suche nach der Erweiterung seines eklektischen musikalischen Horizonts ist und eine grenzenlose Arbeitsmoral an den Tag legt, sei es im Studio, auf der Straße oder bei der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, um neue Musik anzustoßen. In den letzten Jahren hat er eine immense Anzahl von Alben für seine Independent-Labels Journeyman Records und KTBA Records produziert, unter anderem mit Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray und Jimmy Hall. Außerdem hat er Journeyman LLC gegründet, ein Full-Service-Unternehmen für Künstlermanagement, Plattenlabel, Konzertpromotion und Marketing, das unabhängige Künstler weltweit bekannt macht. Besuche http://www.jbonamassa.com für weitere Informationen.