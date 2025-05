Venom Inc. auf „Beyond The Black“-Tour am 02.05.2025 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Venom Inc. – Beyond The Black Tour 2025

Bands: Venom Inc., Krisiun, Hate, Ater

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 02.05.2025

Kosten: VVK 34,50 €, AK 38 €

Zuschauer: ca. 130

Genre: Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Extreme Metal

Link: https://kulturpalast.live/

Setlist Venom Inc.:

1. There’s Only Black

2. War

3. Come To Me

4. Blackened Are The Priests

5. Carnivorous

6. Parasite

7. Ave Satanas

8. Inferno

9. Cursed

10. Skeletal Dance

11. Metal We Bleed

12. Temples Of Ice

13. Live Like An Angel (Die Like A Devil)

14. Infinitum

15. Time To Die

16. Poison

17. Welcome To Hell

18. Prime Evil

19. Black Metal

20. Countess Bathory

21. In League With Satan

Venom rufen zum Konzert und niemand geht hin. Moment, so ganz richtig ist das nicht. Venom Inc. rufen zum Konzert und niemand geht hin. Wobei – eigentlich noch niemals Venom Inc. Gründer von Venom Inc. ist Mantas, Gitarrist und Hauptsongschreiber von Venom. In den Anfangstagen von Venom Inc. gesellte sich Abaddon an den Drums zu Mantas, sodass zweidrittel Venom und Black Metal oder Welcome To Hell auf der Bühne zu finden waren. Mantas ist gesundheitlich angeschlagen und Curran Murphy, eventuell auch als Live-Gitarrist von Nevermore bekannt, übernimmt den Part von Mantas. Abaddon ist bereits seit vielen Jahren Geschichte bei Venom Inc. Da sind wir auch bereits beim Grundproblem des Abends. Von dem, was Venom Inc. 2015 mal waren, ist nur noch Sänger und Bassist Tony „Demolition Man“ Dolan am Start. Dieser Sachverhalt ist auch den Fans in Hamburg bekannt, sodass Venom Inc. nicht ziehen und das Konzert vom Kronensaal ins kleine Bambi Galore verlegt wird. Aber selbst hier hängt kein „sold out“ an der Tür. Circa 130 Leute durchlaufen die vier Bands, wobei Hate und Krisiun die meisten Menschen in den Keller holen. Zum Abschluss bei Venom Inc. sind kaum mehr als 80 Fans im Club.

Doch der Reihe nach: Bereits um 19 Uhr eröffnet das Trio Ater aus Chile den Abend. Das Gebräu umschreiben die Protagonisten als Extreme Metal. Schwere Kost im dichten Nebel, irgendwo zwischen Black Metal, Death Metal und Progressive Metal lärmen sich die Herren circa eine halbe Stunde durch ihr Set. Love It or Hate it ist hier der Tenor. Sperriges Zeug, ohne dass die Musiker auf der Bühne erkennbar sind, sorgt dafür, dass viele Fans das perfekte Frühlingswetter bei einem Kaltgetränk im Biergarten der Palastküche genießen.

Hate ist ein gutes Stichwort. Das polnische Quartett hat heute Release-Day für die Scheibe Bellum Regiis.

Dass es Hate bereits seit mehr als 30 Jahren gibt, haben nur wenige Fans auf dem Zettel. Die Anfangsphase war von diversen Neuausrichtungen und Veränderungen im Line-Up geprägt. Seit dem Deal mit Metal Blade und Auric Gates Of Veles scheinen Hate auf dem Weg nach oben, was sich beim Zuschauerzuspruch zeigt, aber noch nicht bei den Booking-Agenturen.

Eine ausgefeilte Light-Show und guter Sound: Hate liefern 45 Minuten zwischen Black und Death Metal auf technisch hohem Niveau. Acht Tracks quer über die Diskografie, darunter aber mit Bellum Regiis und Iphigenia die beiden aktuellen Singles, gibt es auf die Ohren. Hate zeigen einmal mehr, dass die polnische Metalszene weit mehr als nur schwarzmetallische Kost und Behemoth anzubieten hat. Ganz starker Auftritt, der gerne in einem anderen Kontext ausgedehnt werden darf.

Das brasilianische Death-Metal-Dreigestirn Krisiun befindet sich auf Conquerors Of Armageddon-Tour und würdigt damit den 25. Geburtstag der Scheibe. Leider gibt es nicht die gesamte LP zu hören, aber vier Nummern (Conquerors Of Armageddon, Endless Madness Descends, Hatred Inherit und Ravager) schaffen es ins Set. Die metallischen Brüder, auch wenn Bassist und Sänger Alex Camargo nicht mit den Kolesne-Brüdern verwandt ist, musizieren seit 35 Jahren gemeinsam. Da sitzen die Handgriffe und das Trio rumpelt sich ordentlich durch ihre 45 Minuten. Vom Sound kommen Krisiun nicht an Hate ran, aber gute todesmetallische Unterhaltung gibt es trotzdem. Wer die komplette Conquerors Of Armageddon hören möchte, sollte im Sommer einen Blick auf die einschlägigen Festivals werfen. Dort werden Krisiun den 25-Jahre alten Klassiker komplett präsentieren.

Finale Umbaupause und einen Vorhang vor die kleine Bühne im Bambi Galore zu hängen, damit die Sicht auf die Umbauaktivitäten versperrt wird, hat Seltenheitswert. Die Musiker müssen sowieso durchs Publikum. Wie auch immer, irgendwann erklingt der erste Ton und der Vorhang fällt. Venom Inc. haben nicht nur Venom-Cover, sondern auch eigene Scheiben mit There’s Only Black und Avé. Drei Nummern eigenes Material, dann folgt mit Blackened Are The Priests der erste Venom-Klassiker. Was sofort auffällt: ohne Mantas klingen Venom Inc. völlig anders. Curran Murphy ist ein großartiger Gitarrist, keine Frage. Nur spielt und interpretiert er die Venom-Klassiker völlig anders als Mantas. Murphy ist viel mehr ein Thrash-Gitarrist, während Mantas diverse Facetten, von Thrash über Speed und Heavy Metal, in sein Gitarrenspiel einfließen lässt. Dadurch wirken die alten Schinken wie Live Like An Angel (Die Like A Devil) oder Poison ganz anders als in der Interpretation von Mantas. Nicht umsonst zählen Venom auch zur NWoBHM. Davon sind Venom Inc. weit entfernt.

Die Klassiker wie Welcome To Hell, Prime Evil, Black Metal oder Countess Bathory zum Ende des Sets zünden, aber kommen in der Live-Interpretation nicht mehr so zur Geltung, wie zum Beispiel 2022 auf dem Headbangers Open Air. Vielmehr klingen Venom Inc. wie eine Venom-Cover-Band mit einem ehemaligen Venom-Sänger am Bass und Mikro. Wer sorgt dafür, dass Mantas, Cronos und Abaddon sich nochmals zusammenraufen und Welcome To Hell und Black Metal noch einmal auf die Bühne bringen?

Noch einige Worte zum Merch und den Preisen. 35 € für ein T-Shirt bei einem Gig dieser Größenordnung ist Selbstüberschätzung, wobei die Vorbands aber leider mitziehen müssen. Tonträger bieten nur die Vorbands an. Venom Inc. verzichten darauf, zumal vom 2023er-Release nur noch Tony „Demolition Man“ Dolan heute zu erleben war.