Killswitch Engage: kündigen Headliner-Rückkehr nach UK und Europa an

Die dreimal für den Grammy nominierten Metalcore-Titanen und Platin-ausgezeichnete Band Killswitch Engage hat ihre lang erwartete Rückkehr als Headliner nach Großbritannien und das europaische Festland angekündigt, mit einem der sicherlich besten Metal-Line-Ups dieses Jahres.

Für die Daten in UK und Irland wird das Line-Up so aussehen: Killswitch Engage, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Decapitated.

Für die EU-Daten wird das Line-Up so aussehen: Killswitch Engage, Fit For An Autopsy, Decapitated und Employed To Serve.

Die Tour umfasst 25 Termine auf zwei Etappen von September bis Dezember 2025, beginnt in Lissabon und endet in Helsinki und beinhaltet einen Stopp in der OVO Arena Wembley in London.

Killswitch Engage, eine der einflussreichsten Bands des modernen Metal, wird auf der Tour die Bühnen dominieren und Fan-Favoriten und tiefgründige Stücke aus ihrer 25-jährigen Diskografie sowie neue Songs aus ihrem hochgelobten, kürzlich erschienenen Album This Consequence spielen.

Sie sind für ihre explosiven Live-Auftritte und ihren genreprägenden Sound bekannt – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Frontmann Jesse Leach schwärmt: „I am very eager to get to share the stage with top tier bands like Decapitated, Hatebreed, Fit For An Autopsy, and Employed To Serve! This is a monster of a line up and an opportunity to play some of these new songs as well as a solid mix from our catalogue! Headlining over in Europe and the UK is well overdue as it’s been about 6 years since we last were able to do this! I am certain this will be a tour that will absolutely turn heads and make for some great memories!“

Tickets und VIP-Packages gehen am Freitag, den 9. Mai, um 10 Uhr BST hier in den Vorverkauf.

Leg 1:

Mon 29th Sep – POR – LISBON LAV

Wed 1st Oct – SPA – MADRID La Riviera

Thu 2nd Oct – SPA – BARCELONA Razzmatazz

Sat 4th Oct – ITA – MILAN Fabrique

Sun 5th Oct – SWI – ZURICH Halle 622

Mon 6th Oct – FRA – PARIS Bataclan

Wed 8th Oct – UK – WOLVERHAMPTON Civic Hall

Thu 9th Oct – UK – MANCHESTER Manchester Academy

Sat 11th Oct – UK – NEWCASTLE NX

Sun 12th Oct – UK – CARDIFF Depot

Mon 13th Oct – UK – LEEDS O2 Academy Leeds

Wed 15th Oct – SCO – GLASGOW O2 Academy

Fri 17th Oct – UK – LONDON OVO Wembley Arena

Sun 19th Oct – UK – BELFAST Telegraph Building

Mon 20th Oct – IRE – DUBLIN National Stadium

Leg 2:

Thu 20th Nov – GER – COLOGNE Palladium

Fri 21st Nov – GER – LUDWIGSBURG MHP Arena

Sat 22nd Nov – GER – BERLIN Columbiahalle

Mon 24th Nov – CZE – PRAGUE SasaZu

Tue 25th Nov – GER – LEIPZIG Haus Auensee

Thu 27th Nov – GER – HAMBURG Sporthalle

Fri 28th Nov – DEN – COPENHAGEN Amager Bio

Sat 29th Nov – SWE – STOCKHOLM Fallan

Mon 1st Dec – NOR – OSLO Sentrum Scene

Wed 3rd Dec – FIN – HELSINKI House of Culture

Killswitch Engage sind:

Jesse Leach – Vocals

Adam Dutkiewicz – Guitar

Joel Stroetzel – Guitar

Mike D’Antonio – Bass

Justin Foley – Drums