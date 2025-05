Extreme Ättäck: Mai Mosh und Damned-Days-Festival-Warm-Up

Am 17.05.2024 geht das Extreme Ättäck von Elbbollwerk39 Concerts in der Factory Magdeburg in die siebte Runde!

Diese Ausgabe des Extreme Ättäck steht ganz im Zeichen der Warm-Up-Party für das diesjährige Maimosh-HMN Festival & die Damned Days 2025.

Das Ganze wird auch wieder präsentiert von Time For Metal!

Extreme Ättäck VII in der Factory Magdeburg

Datum: 17.05.2024

Ort: Factory Magdeburg, Karl-Schmidt-Straße 43, 39104 Magdeburg, Deutschland

Einlass: 19:00 Uhr

Showstart: 19:30 Uhr

Das Extrem Ättäck VII: https://www.facebook.com/events/1334526090921372

Ticket-Vorverkauf

VVK: 15,00 € Gebühren u. Versand, Abendkasse 23 €. Es lohnt sich also vorher zuzuschlagen!

Tickets gibt es auch hier.

Es sind wieder vier Bands aus den tiefen Tönen dabei, um euch für die Festivalsaison die Haare glatt zu föhnen:

Disreat – Extreme Metal aus Magdeburg

Fear Connection – Death Metal aus Bremen

Xicution – Death Metal aus Eberswalde

Grand Devourer – Death Metal aus Hannover