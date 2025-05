Scott Hepple & The Sun Band: haben neues Album „English Mustard“ veröffentlicht

English Mustard ist die Art von Rockalbum, die es nicht mehr gibt: echt, von Herzen kommend, ungekünstelt, melodisch, krachig und absolut killer! Scott Hepple & The Sun Band in eine Schublade zu stecken ist sinnlos, sie sind einfach eine erstaunliche Rock’n’Roll-Band, die jedermanns sofortige Aufmerksamkeit verdient, denn sie sind zu Großem bestimmt!

English Mustard erscheint über das Rise Above Label, Popclaw, und ist ab sofort überall erhältlich.

Seht das offizielle Musikvideo zu Velvet Divorce von Alice Barron und Enya Dupree hier:

Über einen Zeitraum von sechs Tagen im Tilehouse Studio von Mike Oldfield, am äußeren Rand von West-London, aufgenommen, erweitert das rein analoge Album die Mischung der Sun Band aus lauter und leiser, wütender und nachdenklicher Musik.

Tracklist:

1. Stadt_Klavier

2. Smoke And Frown

3. Velvet Divorce

4. Lead On Sonny Brown

5. Dreaming

6. English Mustard

7. Fake A Smile

8. Ohrwurm

9. Gone

10. Blue Door Jimmy

11. A Brief Advertisement

12. Jekyl & Hyde

13. The Gooseberry

14. Sun Lion

15. Sweet Sugar Sigh

16. Better Run

Seht Scott Hepple & The Sun Band live hier:

Mai:

02 – London (UK) – The Lexington

03 – Norwich (UK) – Voodoo Daddy’s

04 – Sheffield (UK) – Sidney & Matilda

09 – Stoke (UK) – Artisan Tap

10 – Birmingham (UK) – Night Owl

11 – Oxford (UK) – Jericho Tavern

15 – Southampton (UK) – Heartbreakers

16 – Brighton (UK) – Great Escape

17 – London (UK) – Desertfest

25 – Berlin (DE) – Desertfest

Juni:

07 – Lancaster (UK) – Psych Fest

11 – Cologne (DE) – Hanging Gardens

12 – Kusel (DE) – Kinett

15 – Hamburg (DE) – Indra Club

18 – Dordrecht (NL) – Rebel Rebel

19 – Brussels (BE) – Café Central

21 – Netphen (DE) – Freak Valley

22 – Secret! (EU) – Show!

25 – Munich (DE) – Import Export

26 – Ingolstadt (DE) – Neue Welt

27 – Innsbruck (AT) – PMK

28 – Strasbourg (FR) – Le Local

Über Scott Hepple & The Sun Band:

Es ist viel passiert seit 2021. Damals nahm der gebürtige Newcastle-Anwohner Scott Hepple eine Reihe seiner Songs alleine auf, mit musikalischer Unterstützung von Freunden. Als er zwei Jahre später gefragt wurde, ein Konzert zu spielen, wurde eine Band zusammengestellt, die sich weiterentwickelte und schließlich um Scott Hepple (Gesang, Gitarre, Mellotron, Tasten), Thomas Keith (Gitarre), Sophie Keith (Bass, Background-Gesang) und Luc Hindmarsh (Schlagzeug, Percussion) gruppierte. Das lo-fi, selbstveröffentlichte Album Ashes To Wildflowers erschien 2023. Es folgte 2024 das Mini-Album Lama mit acht Tracks, beide wurden gut angenommen, obwohl nur wenige Eingeweihte von dieser aufregenden neuen Band wussten. Infolgedessen spielte die Sun Band verschiedene Shows in Europa und Großbritannien, darunter ein Support-Auftritt für die legendären Johnny Echols & Love, als Headliner bei Third Man Records in London und bei Shindig! Magazins Happening!-Nacht, wo die Band den Rise Above-Produzenten Lee Dorrian so beeindruckte, dass er sie sofort unter Vertrag nahm. Die Single Smoke And Frown wurde im letzten August auf dem Label veröffentlicht.

Wie würde man also Scott Hepple & The Sun Band beschreiben? Lassen wir Scott selbst sprechen. „Ich hasse es, wenn Bands an einem einzigen Sound oder Genre festhängen. Manchmal will ich einen lauten, doomigen Song machen, oder einen Folksong, oder einen Lovesong oder einen verrückt schnellen Garage-Rock-Song. Manchmal steckt all das im gleichen Song! Ich glaube, ich habe das ‚Schreiben für ein Genre‘ aus früheren Bands aufgenommen, deshalb fühlen sich alle Elemente meines Songwritings jetzt ziemlich natürlich an, worüber ich mich glücklich schätze.“ Die Sun Band schwenkt von der Schwere der frühen 70er-Jahre hin zu 60er-Psych, von sanftem Folk zu schneidendem Gitarrengezappel, und obwohl Einflüsse zu hören sind, werden diese durch einen Mixer gejagt, der sie zu etwas völlig Neuem macht, das nach niemandem anderen, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, klingt. Dies ist der Scott Hepple-Sound.

Line-Up:

Scott Hepple – Gesang, Gitarre, Mellotron, Keys

Thomas Keith – Gitarre

Sophie Keith – Bass, Background-Gesang

Luc Hindmarsh – Schlagzeug, Percussion