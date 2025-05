30 Jahre In Extremo – Das Jubiläumsfestival: Tagestickets erhältlich

2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 04. bis zum 06.09.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstagsparty bereichern. In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.

„Wir sind stolz und froh, dass so viele hochkarätige Bands, Spielleute und Musikanten unserer Einladung gefolgt sind, diese besonderen Tage mit uns zu verbringen und unserem gemeinsamen Publikum mit Sicherheit eines der tollsten Konzerterlebnisse 2025 zu bescheren. Das wird es in dieser Form so schnell nicht mehr geben und wir sind schon jetzt voller Vorfreude auf dieses magische Wochenende zusammen mit unseren Fans“, so In Extremo Frontmann Michael Rhein zur Ankündigung eines der Höhepunkte der Open Air-Saison dieses Jahres.

Auch im dritten Jahrzehnt nach ihrer Bandgründung spielen In Extremo noch immer ganz weit vorne in der Champions League der internationalen Rockszene: Mit ihrem 2024 erschienenen 13. Album Wolkenschieber und Wolkenschieber (Ltd. Extended Edition) – Unter Dem Blutmond Live sicherten sie sich beides Mal Platz 2 der deutschen Charts, spielten als Headliner beim Wacken, dem größten Rockfestival der Welt, und begeisterten letzten Sommer wieder Zehntausende im Rahmen der von ihnen kreierten Konzertreihe Burgentour. Nach gefeierten Konzerten in Südamerika, Spanien, Tschechien und der Schweiz zelebrierten sie das Finale des 24er-Sommers vor 10.000 Fans mit dem ausverkauften, bandeigenen In Extremo-Festival Weckt Die Toten.

Schon immer stand bei ihren Konzerten ein Gedanke im Vordergrund: der des Feierns, der Geselligkeit und der Gemeinschaft. Ob bei frühen Mittelaltermarkt-Auftritten oder während großer Arena-Shows rund um den Globus – eine Verbundenheit, die In Extremo in dreißig aufregenden Jahren eng mit ihren Fans in nah und fern zusammengeschweißt hat und der Michael Rhein, Sebastian Lange, Kay Lutter, André „Dr. Pymonte“ Strugala, Marco Zorzytzky und Florian „Specki T.D.“ Speckardt auf ihrem 13. Studioalbum ein Denkmal setzten.

Einen weiteren Höhepunkt der an Höhepunkten nicht armen, erstaunlichen Karriere einer der ungewöhnlichsten Bands der deutschen Musikgeschichte werden In Extremo vom 04. bis 06.09.2025 mit 30 Jahre In Extremo – Das Jubiläumsfestival setzen! Hardtickets gibt es exklusiv bei www.inextremo-tickets.de, die speziellen T-Shirt/Ticket-Bundles im In Extremo Fanshop und normale Tickets gibt’s bei Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Tagestickets gibt es für alle 3 Tage. Die Wohnmobiltickets sind ausverkauft, Campingtickets sind noch zu haben.