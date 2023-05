Das neueste Livealbum von Joe Bonamassa, Tales Of Time, wurde am 14.04.2023 veröffentlicht und ist eine wunderbare Symbiose aus Blues Rock und Hard Rock. Veröffentlicht wurde das Album von den renommierten Labels Mascot und Rough Trade. Mit einer Spielzeit von 74 Minuten ist dieses Werk vollgepackt mit Joe Bonamassas charakteristischem Gitarrenspiel und einer stimmungsvollen Atmosphäre, die seine Liveshows so unvergesslich machen. Als Opener fungieren Notches, The Heart That Never Waits und Curtain Call. Neben der Blu-Ray Version kann man den Konzertmitschnitt auch als CD oder LP erwerben, dann muss man jedoch mit einer kürzeren Spielzeit leben. Dieses Livealbum ist jedoch nicht nur eine weitere Zusammenstellung von Bonamassas besten Auftritten, sondern stellt auch seine bisher progressivste und größte Produktion dar. Die Show konzentriert sich auf sein bisher ehrgeizigstes Studioalbum und bietet seinen Fans ein einzigartiges musikalisches Erlebnis.

Von Anfang bis Ende nimmt uns Joe Bonamassa mit auf eine musikalische Reise durch seine gesamte Karriere. Mit energetischen Auftritten von Hits wie Questions And Answers, Evil Mama und Mountain Time wird jeder Zuhörer in kürzester Zeit von der Bühne weggeblasen. Die Produktion von Tales Of Time ist ein weiterer Beweis dafür, dass Joe Bonamassa einer der besten Live-Acts in der Blues Rock / Hard Rock-Szene ist. Wenn man ein Fan von Bonamassa oder einfach nur auf der Suche nach guter Musik ist, dann ist Tales Of Time eine Veröffentlichung, die unbedingt mal die heimischen vier Wände beschallt haben sollte. Die komplexen Kompositionen haben zwar die volle Aufmerksamkeit des Hörers verdient, ab dem zweiten Durchlauf kann man die Platte aber auch wunderbar nebenher laufen lassen. Zum Abschluss fahren noch mal Just ‚Cos You Can Don’t Mean You Should und Mountain Time groß auf. Auf der Blu-Ray gibt es als Bonus noch folgendes Material: Dust Bowl, Band Intros und The Ballad Of John Henry. Alles in allem eine sehr stimmige Produktion, die bei mir noch öfter laufen wird.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Joe Bonamassa – Tales Of Time in unserem Time For Metal Release-Kalender.