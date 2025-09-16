At The Gates: Tomas Lindberg verstorben

Diverse schwedische Medien berichten, dass Tomas „Tompa“ Lindberg, der Sänger von At The Gates, heute verstorben ist. Erst vor wenigen Wochen gab die Band die Krebserkrankung von Lindberg bekannt. Ende 2023 wurde ein seltener Tumor im Mund- und Gaumenbereich festgestellt. Nach einem herausfordernden Jahr 2024 mit einer schweren OP plus einer nachfolgenden Therapie, kehrte die Krebsart im Sommer zurück. Im August teilte Lindberg mit, dass er sich einer Art Chemotherapie unterziehen muss, die den Krebs in Schach halten soll. Kaum vier Wochen später hat Lindberg den Kampf gegen den Krebs verloren.

At The Gates gelten als Mitbegründer des Melodic Death Metal. Mit dem 1996er-Release Slaughter Of The Soul gelingt Lindberg und seinen Mitstreitern ein musikalischer Meilenstein. Weitere Betätigungsfelder von Lindberg waren unter anderem Grotesque, The Lurking Fear, Lock Up und The Crown. Die Musikwelt verliert mit Lindberg einen Pionier der schwedischen Death-Metal-Szene.

R.I.P: Tomas „Tompa“ Lindberg!