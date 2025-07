Beyond The Black: kündigen neues Albums „Break The Silence“ and und veröffentlichen das Video zum Titeltrack

Die Symphonic-Metal-Sensation Beyond The Black freut sich, bekannt zu geben, dass ihr brandneues Album Break The Silence am 9. Januar 2026 über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Zusammen mit der Ankündigung des Albums hat die Band ein beeindruckendes Musikvideo zum Titeltrack veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt. Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt der Band auf einer der beiden Hauptbühnen beim Wacken Open Air 2025 am Mittwoch, den 30. Juli.

Sängerin Jennifer Haben kommentierte: „On Break The Silence, we opened the door to new influences and collaborations. From symphonic to ethnic elements and guest artists who brought their own style into the mix — this album reflects everything we love about making music without boundaries. It’s a powerful blend of who we are and who we’re becoming.“

Break The Silence – Trackliste:

1. Rising High

2. Break The Silence

3. The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost)

4. Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices)

5. Ravens

6. The Flood

7. Can You Hear Me (feat. Asami From Lovebites)

8. (La Vie Est Un) Cinéma

9. Hologram

10. Weltschmerz

Das sechste Studioalbum von Beyond The Black, Break The Silence, ist ein Konzeptalbum, das in melodischem Metal mit ethnischen Einflüssen verwurzelt ist. Es behandelt Themen wie Kommunikation, innere Stärke, Resilienz und das dringende Bedürfnis, in einer gespaltenen Welt wieder zueinander zu finden. Songs wie Let There Be Rain, (La Vie Est Un) Cinéma, Ravens und The Flood untersuchen, wie Worte – und deren Abwesenheit – unsere Realität formen. Es ist ein emotionales, vielschichtiges Erlebnis, das die komplexe Welt von heute widerspiegelt und die Fans einlädt, Teil dieses neuen Kapitels zu werden.

Zu den Gastmusikern auf Break The Silence gehören Chris Harms von Lord Of The Lost sowie Asami von der beliebten japanischen Power-Metal-Band Lovebites.

