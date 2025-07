Alice Cooper Band: haben das lang erwartete neue Album „The Revenge Of Alice Cooper“ veröffentlicht

The Revenge Of Alice Cooper, das mit Spannung erwartete neue Album der wiedervereinten Originalbesetzung der Alice Cooper Group, ist ab sofort über earMUSIC weltweit erhältlich. Über 50 Jahre nach ihrer letzten gemeinsamen Studioveröffentlichung kehren Alice, Dennis, Neal und Michael in beeindruckender Form zurück – mit all dem Chaos, der Gefahr und dem theatralischen Wahnsinn, der sie einst zu Legenden machte und in die Rockgeschichte einging.

Das Album ist ein kompromissloser Tauchgang in die düstere, rebellische Welt der Band. Produziert von Bob Ezrin, dem langjährigen Wegbegleiter und inoffiziellen sechsten Bandmitglied, fängt The Revenge Of Alice Cooper den klassischen Sound der 70er mit frischer Energie ein – gemacht für die Bühne, für die Schatten und für die Lautstärke auf Anschlag.

Zur Feier der Veröffentlichung kamen Alice Cooper, Dennis Dunaway, Neal Smith und Michael Bruce für ein exklusives, ausverkauftes Album-Playback und Q&A-Event bei Rough Trade East in London zusammen. Moderiert von Sir Tim Rice und mit einem besonderen Gastauftritt von Bob Ezrin, gewährte die Veranstaltung einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Albums und in die kreative Wiedervereinigung der Band – mehr als fünf Jahrzehnte nach ihrem letzten gemeinsamen Longplayer. Das historische Event wurde weltweit live gestreamt auf den YouTube-Kanälen von Alice Cooper und earMUSIC sowie bei TalkShopLive, und bot Fans auf der ganzen Welt einen Platz in der ersten Reihe beim Pre-Listening und dem Gespräch mit der Band.

The Revenge Of Alice Cooper folgt auf drei starke Vorabsingles: Black Mamba mit Robby Krieger (The Doors), die rebellische Rock-Hymne Wild Ones, inspiriert vom 50er-Jahre-Kultfilm mit Marlon Brando, und zuletzt das wilde, riffgetriebene Up All Night. Besonders bewegend: Auf dem Song What Happened To You ist Glen Buxton, der 1997 verstorbene Originalgitarrist der Band, mit einer Originalaufnahme zu hören – ein ehrwürdiger musikalischer Gruß an die gemeinsame Geschichte und das ungebrochene Band zwischen den Bandmitgliedern.

Unsere Meinung zu Alice Cooper Band – The Revenge Of Alice Cooper: