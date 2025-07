Sole Syndicate: veröffentlichen neue Single „“Love Is Only“ aus dem kommenden Album

Die schwedischen Melodic-Metaller Sole Syndicate veröffentlichen die nächste Single Love Is Only aus ihrem neuen Album The Reckoning, das am 26. September 2025 erscheint. Seht euch das Video hier an:

Der Song Love Is Only handelt von Trennungen. Es geht darum, das Bekannte hinter sich zu lassen und in unbekanntes Terrain einzutreten, ohne zu wissen, was einen auf der anderen Seite erwartet. Es kann eine schmerzhafte Erfahrung sein, aber hoffentlich wartet eine neue Welt mit brandneuen Möglichkeiten und einem noch besseren Leben. „Lots of emotions went through my head when writing this song…“ so Jonas Månsson von Sole Syndicate.

Für die Keyboarderin Katja Rasila ist dieser Song jedoch aus einem weiteren Grund besonders: Sie übernimmt zum ersten Mal die Hauptstimme, was dem facettenreichen Sound von Sole Syndicate eine zusätzliche Nuance verleiht.

Sole Syndicate – Live:

16 Aug 2025: Hush Festival Göteborg

26 Sept 2025: Havanna´s Kitchen ED

