Wacken Open Air 2025: die Anreise zur lautesten Party des Jahres hat begonnen

Vom 27. Juli bis zum 2. August wird ein kleines, beschauliches Dorf in Schleswig-Holstein wieder zur lautesten Kleinstadt der Welt. 85.000 internationale Metal-Fans kommen in den hohen Norden, um dort mit Gleichgesinnten eine Open-Air-Party zu feiern, wie es sie nur einmal im Jahr gibt – und zwar in Wacken!

Wie im vergangenen Jahr konnten die Gäste auch diesmal bereits am Sonntag anreisen – eine Option, die große Resonanz gefunden hatte.

Trotz Regens lief bis zum Mittag die Ankunft der ersten Metal-Fans ohne Zwischenfälle. Dank des 2024 neu eingeführten Anreisekonzeptes und der großartigen Fans sowie Arbeit der Crew konnten die Anreise bislang wie geplant umgesetzt werden.

Als sich die Sonne dann ihren Weg durch die Wolken gebahnt hatte, gingen auch die ersten Partys los. Abends dann spielten im legendären Landgasthof, der Gaststätte in der Ortsmitte, in der das Festival einst gegründet wurde, Bands der ersten Stunde. Mit dabei auch Skyline, die ehemalige Combo von Festivalgründer Thomas Jensen. Zur gleichen Zeit stand Partner und Mitgründer Holger Hübner als DJ Hüby auf der Welcome To The Jungle Stage am Pult und feierte mit den Erstankömmlingen zu Rock- und Metal-Klassikern.

„Wir freuen uns auf die kommenden Tage und sind dankbar, bereits zum 34. Mal mit unseren Artists, den besten Fans und der besten Crew der Welt das Wacken Open Air feiern zu können“, erklärt Holger Hübner zu Beginn der W:O:A-Woche. Thomas Jensen ergänzt: „Auch in diesem Jahr hat unser großartiges Team wieder ein Programm auf die Beine gestellt, auf das wir wirklich stolz sind. Die Bands, das Rahmenprogramm, vor allem aber natürlich unsere Fans machen das Wacken Open Air zum schönsten Ort, den wir uns vorstellen können.“

Zum Line-Up der 34. Ausgabe des W:O:A gehören hochkarätige Acts wie Machine Head, Papa Roach, Gojira, King Diamond, Within Temptation und Saltatio Mortis, dazu unzählige weitere Bands aller rockenden Stilrichtungen auf zehn Bühnen. Vor allem aber konnten sich die Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen einen langgehegten Traum erfüllen und eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten nach Wacken holen: Guns N’ Roses! Die US-Hard-Rocker um Frontmann Axl Rose, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan werden am Donnerstag auf der Harder Stage ihren großen Tourabschluss feiern und haben ein mehr als dreistündiges Set angekündigt.

Auch abseits der großen Bühnen wird den Metalheads in diesem Jahr erneut ein außergewöhnliches Rahmenprogramm geboten: neben Lesungen wie der von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Comedy-Shows wie die von Olaf Schubert gibt es erstmals ein Space Camp auf dem Festival. Hier bringen Raumfahrtunternehmen und Weltraum-Experten aus Wissenschaft und Forschung den Fans die Sterne ein bisschen näher. Höhepunkte werden sicher die Besuche von Astronaut Alexander Gerst und Astronautin Rabea Rogge sein.

Exklusive Einblicke in die W:O:A-Welt und Infos zur Veranstaltung gibt es ab sofort in der aktuellen Ausgabe von The Bullhead, das offizielle Festivalmagazin. Dort finden Wacken-Besuchende und -Interessierte exklusive Gespräche mit den Bands, ungewöhnliche Reportagen und Hintergründe sowie praktische Dinge wie den Lageplan und die Running Order. The Bullhead findet sich wie immer hier: kostenfrei und sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.