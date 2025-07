Wacken Open Air: „Pay With Your Blood“ – Blutspende für Tickets zur Tour von Heaven Shall Burn

Pay With Your Blood geht in die zweite Runde: Wenn Heaven Shall Burn im Frühjahr 2026 acht Konzerte in Deutschland spielen, können die Fans sich das Ticket dazu „erspenden“ – mit ihrem Blut.

Was martialisch und wild klingt, ist vor allem eine gute Tat im Austausch für gute Musik: Blutspende gegen Eintrittskarte. Denn dass für die medizinische Versorgung ständig und unbedingt Blutkonserven gebraucht werden, wissen wir alle. Daneben verfolgt die Aktion das Ziel, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Blutspende zu schärfen und das soziale Engagement der Metal-Szene zu fördern.

Wer sich solidarisch zeigen und Heaven Shall Burn auf ihrer Heimat Over Europe Tour erleben will, findet alle teilnehmenden Blutspende-Standorte und weitere Informationen hier sowie über den beiliegenden QR-Code. Die Aktion startet am 13. September und gilt nur für die Konzerte in Deutschland. Menschen, die nicht spenden dürfen oder wollen, können ihre Karte natürlich regulären Vorverkauf hier erwerben.

„Blutspenden ist ein einfacher und sicherer Akt der Solidarität, der Leben rettet“, stellt Heaven–Shall–Burn-Sänger Marcus Bischoff klar. „Du hilfst nicht nur anderen, sondern tust auch dir selbst etwas Gutes. Ich spreche aus eigener Erfahrung als langjähriger Krankenpfleger. Das Thema Blutspenden und damit Leben zu retten, liegt mir daher sehr am Herzen. Als wir von der Pay With Your Blood-Aktion hörten, waren wir sofort interessiert und freuen uns auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem Wacken Open Air und den Blutspendediensten. In diesem Sinne: Blut für Ticket!“ (Marcus Bischoff)

HSB und das W:O:A

Heaven Shall Burn als Schirmherren für Pay With Your Blood zu gewinnen, bedeutet den W:O:A-Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner besonders viel, da sich die Band seit Jahren für soziale Projekte engagiert und durch den beruflichen Hintergrund einiger Musiker genau weiß, wovon sich spricht. Die deutschen Melodic-Death-Helden sind quasi mit Herzblut dabei, allen voran Frontmann Marcus Bischoff, der als ausgebildeter Krankenpfleger auf einer Intensivstation in Thüringen arbeitet.

„Wir wissen, dass die Metalheads in unserer Community Verantwortung zeigen und helfen, wo sie helfen können. Wir wissen auch, dass sie am allerliebsten auf gute Metal-Konzerte gehen“, erklärt Thomas Jensen (Gründer und Veranstalter Wacken Open Air). „Wir wissen ebenso, dass Heaven Shall Burn sehr bewusst und solidarisch durch die Welt gehen. Die Aktion Pay With Your Blood ergibt sich für die anstehenden Tour daraus doch fast von selbst, nicht wahr?“ Sein Partner Holger Hübner (Gründer und Veranstalter Wacken Open Air) fügt hinzu: „Das Thema Blutspende liegt uns schon lange am Herzen. Deshalb arbeiten wir seit Jahren mit Blutspendediensten zusammen und verfolgen vielfältige Aktionen während und abseits des Festivals. Wir sind froh, hier ein paar Fäden zusammenführen zu können und danken den Jungs von HSB ausdrücklich – diesmal nicht nur für die fetten Riffs, sondern auch für diese tolle Kooperation.“

Heaven Shall Burn begleiten das Wacken Open Air schon seit vielen Jahren und haben den Holy Ground bereits siebenmal zum Beben gebracht, zuletzt 2023 als Headliner. Ihr brandneues Album erschien am 27. Juni und erreichte Platz zwei der deutschen Charts. Im Februar und März begibt sich das Quintett auf Heimat Over Europe 2026 Tour. Alle Termine finden sich hier.

W:O:A – Pay With Your Blood

supported by:

Heaven Shall Burn

Heimat Over Europe 2026

27.2.26 Hamburg

28.2.26 Köln

6.3.26 Stuttgart

7.3.26 Wiesbaden

13.3.26 Berlin

14.3.26 Jena

20.3.26 Dresden

21.3.26 München

W:O:A und Blutspende

Dass die Wacken-Community sich bei diesem wichtigen Thema gerne engagiert, zeigen die Metalheads bereits seit 13 Jahren bei den Aktivitäten des Festivals für die Blutspende. So kann etwa jeder Metaller und jede Metallerin offiziell W:O:A Blood Donor werden (und ein sehr exklusives Shirt abgreifen; Infos hier).

Auf dem diesjährigen Festival selbst teilen sich das UKE Hamburg und das ZTB der Charité Berlin den Blutspendenstand in der Wacken Foundation, um die Wichtigkeit der Spende weiter bewusst zu machen. Als besondere Aktion wird es etwa limitierte Kooperations-Shirts geben (und welcher Metalhead mag kein exklusives Merch?), die zum Teil vor Ort verlost werden. W:O:A-Gäste können sich zudem bei Vorlage des Festivalbändchens in der Charité und dem UKE bei einer Blutspende das Shirt abholen.

In die erste Runde ging Pay With Your Blood im Juni 2024, rund um den Weltblutspendetag. Damals fand im Turock Essen eine offizielle Wacken–Warm–Up–Party mit Livebands statt, für die die Fans sich ihre Tickets „erspenden“ konnten. Die Aktion in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Essen erwies sich als voller Erfolg.

Zuletzt lud das W:O:A gemeinsam mit dem Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin der Charité, kurz: ZTB, im Rahmen des Bloody X-Mas Marktes im Dezember 2024 zum Aderlass. Auf diesem Weihnachtsmarkt der besonderen Art mit stimmungsvollen Akustikshows von Saltatio Mortis und Beyond The Black konnten verantwortungsbewusste Musikfans nicht nur Blut spenden, sondern kurz vor der besinnlichen Zeit doppelt Gutes tun: Alle Einnahmen kamen der Kinderonkologie der Charité zu Gute. Eine Fortsetzung ist für 28. und 29. November 2025 geplant mit einem nun zweitägigen metallischen Weihnachtsmarkt erneut an der Charité, der vor und nach dem Blutspenden zum Verweilen einlädt. Hier wird es wieder Akustiksets in schöner Atmosphäre geben, dazu Meet & Greets mit den Bands und vieles mehr.