Between The Buried And Me: veröffentlichen “Absent Thereafter” vom kommenden Album

Mit der Veröffentlichung des neuen Songs Absent Thereafter präsentieren die Progressive-Metal-Titanen Between The Buried And Me einen zweiten Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum The Blue Nowhere, das am 12. September 2025 über InsideOutMusic erscheint.

Sänger Tommy Rogers beschreibt den Song als repräsentativ für das neue Material:

„Für mich ist ‚Absent Thereafter‘ der Inbegriff eines BTBAM-Songs – unterhaltsam, intensiv, spacig und trotzdem richtig heavy. Ich denke, der Track nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine unerwartete Reise, bei der an jeder Ecke neue Klangdetails warten. Er ist ein tieferer Einblick in die dynamische Vielfalt von The Blue Nowhere.„

Bassist Dan Briggs ergänzt zur musikalischen Struktur:

„Der Song besteht arrangiertechnisch aus zwei Teilen, getrennt durch einen Tonart- und Stimmungswechsel im Refrain. Im Kern steht eine verspielte, bombastische Energie – eine Art Van-Halen-Shuffle mit Bläsern von Huey Lewis And The News, durchzogen von stark synkopierten Passagen, spacigen Elementen und Momenten, die zum Mitmachen einladen. Ein Song mit unerwarteten Wendungen.“

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden

Between The Buried And Me – Live:

July 30 Istanbul, TR IF Performance Hall

July 31 Râşnov, RO Rockstadt Extreme Fest

August 1 Budapest, HU Monolit Festival 2025

August 2 Wien, AT Szene *

August 3 München, DE Free & Easy Festival

August 4 Berlin, DE Hole44

August 5 Katowice, PL Miçdzynarodowe Centrum Kongresowe

August 6 – 7 Jaroměř, CZ Brutal Assault 2025

August 9 Kortrijk, BE Alcatraz Metal Festival

August 10 Utrecht, NL Pandora

August 11 Tilburg, NL 013 Next Stage

August 12 Köln, DE Luxor

August 14 Dinkelsbühl, DE Summer Breeze

August 15 – 16 Compton Martin, UK ArcTanGent

August 17 Carhaix-Plouguer, FR Festival Motocultor