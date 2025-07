Arjen Anthony Lucassen veröffentlicht neue Single „We’ll Never Know (feat. Floor Jansen)“ aus seinem kommenden Soloalbum „Songs No One Will Hear“

Arjen Anthony Lucassen hat sein neuestes Soloalbum Songs No One Will Hear angekündigt. 13 Jahre nach seinem letzten Soloalbum kommt dieser Soundtrack zu den letzten Tagen der Menschheit am 12. September 2025 bei InsideOutMusic raus.

Heute freut sich Arjen, We’ll Never Know (feat. Floor Jansen), die zweite Singleauskopplung aus dem Album, zu veröffentlichen.

Stream We’ll Never Know: hier

Arjen sagt über den Song: „We’ll Never Know is by far the saddest and most emotional track on my new solo album. It’s about a loving couple who are expecting a little baby girl, their dream finally coming true. But now, with the end of humanity near, they’ll never get to meet her. They wonder… what kind of person would she have become? I felt that Floor, being a mommy herself, would be the perfect singer for this song. Luckily, she loved the lyrics and the song and connected with it immediately. She put her heart and soul into it as you can clearly hear!“

Getreu seinem typischen Stil bietet dieses Album eine vielseitige Mischung aus Songs, die nahtlos von kraftvollen, epischen Stücken zu leichteren, verspielteren übergehen. Im Kern ist Songs No One Will Hear von einem tiefgründigen Konzept geprägt: Was würden Menschen tun, wenn sie wegen eines Asteroideneinschlags nur noch fünf Monate zu leben hätten? Freut euch auf eine emotionale Achterbahnfahrt, die sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten der menschlichen Natur beleuchtet.

Begleitet wird das Album von Erzählungen von Mike Mills (Toehider) sowie von Mitwirkenden wie Irene und Floor Jansen (Nightwish, After Forever, Kamelot), Robert Soeterboek, Marcela Bovio und Patty Gurdy, die dem vielfältigen Sound des Albums zusätzliche Tiefe verleihen!

Schaut euch den 15-minütigen Minifilm zu Our Final Song, der ersten Singleauskopplung aus dem Album, hier an.