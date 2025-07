Dark Funeral: kündigen diabolische Show auf dem Wacken Open Air 2025 an

Am 1. August kehren Dark Funeral auf den heiligen Boden des Wacken Open Airs zurück – aber das wird alles andere als eine gewöhnliche Show sein…

Die Black-Metal-Band kündigt ein unvergessliches Event an, das die Fans in seinen Bann ziehen wird. Anlässlich dieses unheiligen Zusammenkommens wird die Band die volle Kraft von Diabolis Interium (2001) entfesseln – dem Album, das sie erstmals einem globalen Publikum vorstellte. Lord Ahriman erklärt: „For the first time ever, we will perform it in its entirety — from the first cursed note to the final infernal breath. This will be a celebration of darkness, forged in pure black flame.“

Zusätzlich wird das Set eine Auswahl der ikonischsten und beliebtesten Songs der Band beinhalten, was diesen Abend zu einem totalen infernalen Erlebnis macht.

Doch das Ritual endet hier nicht …

Ahriman fährt fort: „We’re bringing the biggest stage production and pyro show Dark Funeral has ever unleashed. A visual and sonic inferno — a tribute to the legacy we’ve carved over more than 30 years in the name of black metal. And for the devoted, we’ve created exclusive Diabolis Interium merchandise, available only at the festival.“

Diese Show wird auch den Beginn eines neuen Kapitels markieren, da Dark Funeral nun darauf abzielen, noch größere Höhen zu erreichen.

Do. Not. Miss. This.

„Let there be Hellfire.

We. Are. Coming.

See you in the pit.“ – Dark Funeral

Dark Funeral – Besetzung (2024):

Lord Ahriman – Gitarren

Heljarmadr – Gesang

Chaq Mol – Gitarren

Jalomaah – Schlagzeug

Adra-Melek – Bass