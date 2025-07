Kamelot: feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit „Ascension 1995–1998“ (Deluxe Box-Set)

Die legendäre US-Power-Metal-Band Kamelot wird im Jahr 2025 das 30-jährige Jubiläum ihres Debütalbums Eternity feiern. Zu diesem Anlass erscheint ein Deluxe-Boxset, das aus drei CDs und fünf Vinyl-LPs besteht und die ersten drei Studioalben der Band vereint.

Die Alben Eternity, Dominion und Siége Perilous werden erstmals auf Vinyl veröffentlicht, neu remastert von Jacob Hansen (bekannt durch Volbeat und Epica). Zudem enthält das Boxset bisher unveröffentlichte Demoversionen der Songs Look Through These King’s Eyes, Millennium und Eternal Flame. Das seit zwei Jahrzehnten vergriffene Werk Ascension 1995-1998 wird in diesem Deluxe-Format neu aufgelegt, wobei die Zusammenstellung von Gitarrist und Songwriter Thomas Youngblood betreut wurde.

Ascension 1995-1998 zeigt die Anfänge von Kamelot, beginnend mit dem ursprünglichen Sänger Mark Vanderbilt, der zwei Alben lang auf Eternity und Dominion zu hören ist, bis hin zur Einführung des langjährigen Sängers Roy Khan, der 1998 mit Siége Perilous sein Studio-Debüt feierte. Die Entwicklung des Songwritings von Kamelot und der evolutionäre Wandel von Power Metal-Hymnen hin zu symphonischer Metal-Grandeur wird in den prägenden Jahren, die Ascension zusammenbringt, deutlich.

Begleitend zum Boxset erscheint ein 20-seitiges, vollfarbiges Booklet mit ausführlichen Liner Notes, das faszinierende Einblicke in die Geschichte der Band durch Interviews mit Thomas Youngblood bietet, sowie ein farbenfrohes Poster. Für die treuen Ritter des Reiches ebenso wie als Einstieg für neue Fans ist Kamelots Ascension 1995-1998 eine aufregende Reise in die Vergangenheit einer der beständigsten Bands des modernen Metals.

Ascension 1995–1998 (Deluxe Box-Set) – Trackliste:

Eternity

1. Eternity

2. Black Tower

3. Call Of The Sea

4. Proud Nomad

5. Red Sands

6. One Of The Hunted

7. Fire Within

8. Warbird

9. What About Me

10. Etude Jongleur

11. The Gleeman

Dominion

1. Ascension

2. Heaven

3. Rise Again

4. One Day I’ll Win

5. We Are Not Separate

6. Birth Of A Hero

7. Creation

8. Sin

9. Song Of Roland

10. Crossing Two Rivers

11. Troubled Mind

Siege Perilous

1. Providence

2. Milllennium

3. King’s Eyes

4. Expedition

5. Where I Reign

6. Rhydin

7. Parting Visions

8. Once A Dream

9. Irea

10. Siege

11. We Three Kings

12. One Day

13. Look Through These Kings Eyes (Kings Eyes Demo)*

14. Milllennium (Instrumental Demo)*

15. Eternal Flame (Once A Dream Demo)*

*Previously Unreleased

Das LP-Box-Set enthält:

– Eternity (2 LP-Farbvinyl mit geätzter D-Seite, remastered)

– Dominion (1 LP farbiges Vinyl, remastered)

– Siége Perilous (2 LP farbiges Vinyl, remastered – mit bisher unveröffentlichten Bonustracks, Look Through These King’s Eyes (Demo), Millennium (Instrumental-Demo) und Eternal Flame (Demo)

– 20-seitiges Vollfarb-Booklet

Das CD-Box-Set enthält:

– Eternity – Remastered

– Dominion – Remastered

– Siége Perilous – Remastered: mit bisher unveröffentlichten Bonustracks, Look Through These King’s Eyes (Demo), Millennium (Instrumental-Demo) und Eternal Flame (Demo)

– 20-seitiges Vollfarb-Booklet

– Vollfarb-Poster

