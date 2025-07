Iron Savior: präsentieren Titeltracksingle vom kommenden Doppelalbum „Reforged – Machine World“

Weniger als einen Monat vor der Veröffentlichung von Iron Saviors sehnlich erwarteten neuen Doppelalbum Reforged – Machine World (22. August 2025 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music) feuert die deutsche Band einen letzten musikalischen Vorboten daraus in die Welt. Im Gegensatz zu den beiden rasanten vorherigen Singles ist das Titelstück Machine World in Midtempo-Gefilden angesiedelt und bahnt sich gnadenlos seinen Weg in die Gehörgänge – ohne jedoch die schwermetallische Präzision, für die die Truppe in aller Welt geliebt wird, missen zu lassen.

Bandgrüder Piet Sielck (Gesang, Gitarre) blickt zurück: „Machine World war damals der zentrale Track unseres Battering Ram-Albums. Die Storyline um eine über eine Million Jahre alte Maschinenintelligenz im Andromedanebel wird von den ebenso epischen Riffs und Melodien perfekt getragen. Funfact: Das Album Battering Ram sollte lange Zeit Machine World heißen. Daher schließt sich der Kreis nun mit unserem letzten Reforged-Album.“

Iron Saviors Reforged – Machine World umfasst 15 neu aufgenommene Tracks ihres reichhaltigen Backkatalogs und wird durch eine Coverversion von Judas Priests Starbreaker ergänzt.

Iron Savior live:

29.08.2025 GR Volos – Golden R. Festival

11.09.2025 ES Fuenlabrada – Auditorio Joaquín Sabina *Neu*

13.09.2025 DE Bisingen – Umsonst & Draußen Zollernalb

18.10.2025 MX Monterrey – Cacique Metal Fest

07.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival

28./29.11.2025 DE Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

Iron Savior sind:

Piet Sielck – Gesang, Gitarre

Joachim Küstner – Gitarre

Patrick Opitz – Bass

Patrick Klose – Schlagzeug