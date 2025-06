Sole Syndicate: veröffentlichen die erste Single/das erste Video „The Voice Inside“ vom kommenden Album „The Reckoning“

Die Schweden Sole Syndicate veröffentlichen mit The Voice Inside einen Vorgeschmack auf das neue, im Herbst erscheinende Album The Reckoning!

„The Voice Inside ist die perfekte erste Single von The Reckoning, weil sie repräsentiert, was Sole Syndicate ausmacht. Es ist heavy und dennoch melodisch. Es hat einen groovigen und mächtigen Rhythmus, aber dennoch Elemente von Zartheit, einen melodischen Refrain und kraftvolle Texte.

Wir wollen, dass unsere Fans die großen Refrains mitsingen, sich aber gleichzeitig Gedanken darüber machen, worum es in dem Song geht und worum es auf dem ganzen Album geht.“ – Jonas – Sole Syndicate

Biografie:

Sole Syndicate ist eine Metal-Band aus dem Westen Schwedens. Gegründet wurde die Band von Sänger und Gitarrist Jonas Månsson im Jahr 2016 und hat drei Alben veröffentlicht, Garden Of Eden (2017), Last Days Of Eden (2020) und das von der Kritik hochgelobte Into The Flames (2022).

Sole Syndicate bestehen aus Jonas Månsson (Gesang und Gitarren), Katja „Cat“ Rasila (Keyboards und Gesang), David „Gus“ Gustafsson (Bass) und Alfredo „Fred“ Souza (Schlagzeug).

Die Band hat einen modernen Sound mit einem Hauch ihrer Helden aus der Vergangenheit. Die Inspiration kommt von einer Vielzahl von Bands wie Van Halen und Dream Theater bis hin zu Metallica und Nine Inch Nails. Obwohl die Musik hart und schwer ist, sind starke Melodien das Wichtigste für die Band.

Line-Up:

Jonas Månsson – Guitars and Lead Vocals

Katja ”Cat” Rasila – Keyboards and Lead & Backing Vocals

David ”Gus” Gustafsson – Bass and Backing Vocals

Alfredo „Fred“ Souza – Drums