Vanthory: die neue Band aus Graz entfacht dunkles Feuer mit ihrer Debüt-EP

Die Blackened Gothic Metal-Szene hat Zuwachs bekommen: Vanthory, eine junge Band aus Graz, sorgt mit ihrer energiegeladenen Mischung aus düsteren Riffs und melodischen Passagen für Aufsehen. Gegründet im November 2023, verfolgt die Band ein klares Ziel: mit ihrer Musik die Schattenseiten der Existenz klanggewaltig zum Leben zu erwecken. Der Name Vanthory leitet sich von der etruskischen Dämonin Vanth ab, die in der Mythologie die Verstorbenen in die Unterwelt begleitet – ein passendes Bild für den Sound der Band, der tief in dunkler Atmosphäre verwurzelt ist.

Am 21.03.2025 veröffentlichte Vanthory ihre erste EP mit dem Titel Path Of The Deceased – ein kraftvolles Statement, das die musikalische Richtung klar vorgibt: kompromisslos, düster und emotional intensiv.

Die Band setzt sich zusammen aus Lizzy (Lead-Gitarre, Gesang), Setheryon (Gitarre, Gesang), Mani (Bass) und Eremit (Schlagzeug). Gemeinsam liefern sie eine Bühnenperformance, die die Metal-Community in ihren Bann zieht – headbangen garantiert.