Sole Syndicate: veröffentlichen ihre neue Single/Video „The Way That You Are“ vom kommenden Album „The Reckoning“

Sole Syndicate veröffentlichen die nächste Single The Way That You Are vom neuen Album The Reckoning.

Der Song ist nicht nur textlich sehr ermutigend, sondern ist auch mit einem sehr coolen Video visualisiert worden.

„In diesem Song geht es darum, dein Leben in vollen Zügen zu genießen! Lass dir von niemandem vorschreiben, wie du leben oder wen du lieben sollst.

Wir haben nur einen Versuch, also ziele auf die Mitte der Zielscheibe!“ Jonas Månsson, Sole Syndicate

Weitere Infos zu Sole Syndicate und zum neuen Album The Reckoning könnt ihr hier nachlesen: