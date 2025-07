Alice Cooper Band – The Revenge Of Alice Cooper

Artist: Alice Cooper Band

Herkunft: Detroit, USA

Album: The Revenge Of Alice Cooper

Spiellänge: 54:15 Minuten

Genre: Blues Rock, Hard Rock, Rock, Rock ’n‘ Roll

Release: 25.07.2025

Label: earMusic

Link: https://alicecooper.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Alice Cooper

Gitarre – Glen Buxton

Gitarre – Michael Bruce

Bassgitarre – Dennis Dunaway

Schlagzeug – Neal Smith

Tracklist:

Seite A:

Black Mamba Wild Ones Up All Night

Seite B:

Kill The Flies One Night Stand Blood On The Sun

Seite C:

Crap That Gets In The Way Of Your Dreams Famous Face Money Screams What A Syd

Seite D:

Intergalactic Vagabond Blues What Happened To You I Ain’t Done Wrong See You On The Other Side

Bonus Tracks exklusiv im Box Set oder im Smart Format erhältlich:

Return Of The Spiders 2025 Titanic Overunderture

Nach über 50 Jahren meldet sich die legendäre Originalbesetzung der Alice Cooper Band mit einem brandneuen Studioalbum zurück: The Revenge Of Alice Cooper. Die aus Detroit stammende Rock-Ikone liefert auf einer Spielzeit von 54 Minuten eine geballte Ladung Blues Rock, Hard Rock und klassischen Rock ’n‘ Roll – ganz in der typischen Alice Cooper-Manier. Am 25.07.2025 erscheint das Werk über das Label earMusic und verspricht eine nostalgische wie kraftvolle Reise in die Anfänge des Rock. Mit dabei sind die ursprünglichen Bandmitglieder: Alice Cooper am Mikrofon, Glen Buxton und Michael Bruce an den Gitarren, Dennis Dunaway am Bass und Neal Smith am Schlagzeug.

Back To The Roots? Zurück zum Anfang? Oder wie muss man sich The Revenge Of Alice Cooper vorstellen? 1973 trennte sich die Alice Cooper Band und der Sänger machte als Solokünstler eigene Sache. Seitdem gab nur noch neues Material aus der Hand vom Mastermind und nicht aus der der Band. Die fünf Musiker wecken somit über 50 Jahre nach der letzten gemeinsamen Platte alte Geister. Da darf man durchaus gespannt sein, wie The Revenge Of Alice Cooper klingt. Die letzten Soloalben bekommen vom Klangbild keinen Platz, eher dreht die Alice Cooper Band in die früheren Achtziger ab und knüpft tatsächlich gefühlt eher an Muscle Of Love als an Paranormal oder Road an. Locker dreht sich die Nadel bei Black Mamba, Wild Ones und Up All Night warm. Blues Rock und Hard-Rock-Atmosphären ohne viel Schock Rock dringen durch die Luft. Eingängig, nostalgisch und ohne große Hürden kann man die Stücke ganz entspannt konsumieren. Große Power Parts und fette Refrains bleiben weitestgehend aus. Der Cut zum Alice Cooper Werdegang ist spürbar. Das ergibt eigentlich auch Sinn, klingt jedoch auf den ersten Augenblick zu seicht und ein wenig kraftlos. Charme und Charakter wiederum füllen die Schiebe, die auf 16 Titel einschließlich dem Bonusmaterial Return Of The Spiders 2025 und Titanic Overunderture kommt. Der Spirit aus fast vergessenen Tagen macht The Revenge Of Alice Cooper zu was Besonderem, nur der markante Hit als Gesicht der Veröffentlichung bleibt aus. Grundsätzlich eine gute Rockscheibe mit einer gut aufgelegten Band und einem wie eh und je markanten Mister Cooper.