Zetra: kündigen neue 5-Track EP „Believe“ an und veröffentlichen Single „The Spider“

Das geheimnisvolle Synth-Rock-Duo Zetra hat sich aus den Schatten zurückgemeldet und kündigt eine neue 5-Track-EP mit dem Titel Believe an. Diese wird am 22. August digital über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Zusätzlich wurde die ätherische und atemberaubend schöne neue Single The Spider veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Hört euch The Spider hier an: https://zetra.bfan.link/the-spider

Zu The Spider äußerte sich Zetra mit den Worten: „The golden thread becomes a web. The silken strands entice you, but do not linger. Will you climb to brighter heights? Or descend into madness. And ever he waits. And ever he watches.“

Über die EP Believe sagen Zetra ergänzend: „Linger no more in darkness. Step forth from the shadows. Zetra has been reborn in blinding light. Bathe in the warm glow of Believe. The new EP is coming.“

Believe – Trackliste:

1. The Angel Cries

2. So

3. The Spider

4. Find Me

5. Charlotte (Kittie Cover) Feat. Justine Jones, Employed To Serve

6. I Shards Of Power *

7. Ii A Queen Ascends *

8. Iii The Order’s Decree *

9. Iv The Final Rest *

*Bandcamp Edition exklusive Tracks

Zetra – Live 2025

30th July – London, UK – The Garage (Support für President)

