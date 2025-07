Alice Cooper Band: vereint sich für ein einmaliges Event in London

Nur eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten neuen Album The Revenge Of Alice Cooper veröffentlicht die wieder vereinte Originalbesetzung der Alice Cooper Group ihre neueste Single: Up All Night – eine trotzige, riffgeladene Hymne, die das Chaos, die Gefahr und den Nervenkitzel des Rock ’n’ Roll nach Einbruch der Dunkelheit einfängt.

Up All Night ist eine energiegeladene Hommage an jugendliche Eskapaden – genau die Art von Ärger, die man nie bereut. Mit fauchenden Gitarren, treibenden Rhythmen und Alice Coopers unverkennbarem Gesang klingt der Song wie eine direkte Übertragung aus dem Jahr 1971 – roh, laut und kompromisslos lebendig. Ein letzter, kraftvoller Vorgeschmack auf das kommende Album, das am 25.07.2025 erscheint.

Parallel zum Album-Countdown steigt die Vorfreude auf ein einmaliges Pre-Release-Event in London, bei dem die Originalmitglieder Alice, Dennis, Neal und Michael gemeinsam auf der Bühne stehen – für einen unvergesslichen Abend voller Musik, Erinnerungen und echter Rockgeschichte.

Moderiert von Sir Tim Rice und mit einem ganz besonderen Gast: Produzent Bob Ezrin, langjähriger Weggefährte der Band und inoffizielles sechstes Bandmitglied, wird ebenfalls auf der Bühne stehen. Der Abend beinhaltet ein exklusives Pre-Listening des gesamten Albums sowie ein Gespräch mit der Band über die Entstehung von The Revenge Of AliceCooper.

Die Veranstaltung war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, doch damit kein Fan dieses historische Ereignis verpasst, wird der gesamte Abend weltweit live übertragen – auf den YouTube-Kanälen von Alice Cooper und earMUSIC sowie auf TalkShopLive – und bietet Zuschauer*innen rund um den Globus einen virtuellen Platz in der ersten Reihe.

Aufgenommen in einem klassischen Studio in Connecticut unter der Leitung von Bob Ezrin, verbindet The Revenge Of Alice Cooperden Geist des klassischen Alice Cooper-Sounds mit moderner Wucht, theatralischem Storytelling und dem Flair alter Horrorfilme. Eine Besonderheit: Auf dem Song What Happened To You ist ein posthumer Gitarrenpart des 1997 verstorbenen Originalgitarristen Glen Buxton zu hören – eine klangliche Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Vom bedrohlichen Groove von Black Mamba, über die rebellische Energie von Wild Ones, bis zum nächtlichen Aufschrei in Up All Night – dieses Album ist laut, wild und ein klarer Beweis: Echter Rock stirbt nie. The Revenge Of AliceCooper erscheint am 25.07.2025 bei earMusic in zahlreichen physischen Formaten, darunter limitierte Vinylfarben, ein deluxes Box-Set sowie das exklusive Smart Format Artprint, das neben zwei Bonustracks auch einen hochauflösenden Download des Albums zum Release bietet.

Die Originalbesetzung der Alice Cooper Band – Alice Cooper (Gesang), Michael Bruce (Gitarre), Dennis Dunaway (Bass), Neal Smith (Schlagzeug)und Glen Buxton (Gitarre) – definierte Anfang der 1970er Jahre den Rock neu, indem sie rohe, kraftvolle Musik mit schockierender Theatralik verband. Unter der Leitung von Bob Ezrin waren sie Pioniere des Shock Rocks und lieferten rebellische Hymnen, düstere Erzählungen und extravagante Bühnenshows mit Guillotinen, Schlangen und makabren Effekten.

Alben wie Love It To Death (1971), Killer (1971), School’s Out (1972) und Billion Dollar Babies (1973) machten sie zu Superstars und brachten legendäre Hits wie I’m Eighteen, „Elected“, School’s Out und No More Mr. Nice Guy hervor.

Ihr Mix aus Hard Rock, Glam und Horror machte sie zu einer der einflussreichsten und umstrittensten Bands ihrer Zeit und hinterließ einen prägenden Eindruck in der Rockgeschichte.

Alice Cooper hat weltweit Millionen Tonträger verkauft und die Rockmusik nachhaltig geprägt. 2011 wurden die Band in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen. Ihre Musik ist heute genauso kraftvoll und relevant wie je zuvor.

Und jetzt, mit The Revenge Of Alice Cooper, findet sich die Originalband noch einmal für ein episches neues Kapitel zusammen, um den Sound und das Vermächtnis zurückzuerobern, das sie zu Legenden gemacht hat.

Tracklisting (CD/2LP):

Seite A:

01. Black Mamba

02. Wild Ones

03. Up All Night

Seite B:

04. Kill The Flies

05. One Night Stand

06. Blood On The Sun

Seite C:

07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

08. Famous Face

09. Money Screams

10. What A Syd

Seite D:

11. Intergalactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain’t Done Wrong

14. See You On The Other Side

Bonus Tracks exklusiv im Box Set oder im Smart Format erhältlich:

1. Return Of The Spiders 2025

2. Titanic Overunderture