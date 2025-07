LOK-Garten 2025: mit Off Course und Letterbox Salvation im August

LOK-Garten 2025 – die besondere Umsonst & Draußen Konzertreihe im Garten des LOK Kulturzentrums in Jever

Nach drei erfolgreichen Konzerten bei bestem Wetter und mit großartiger Musik im Juni lädt das LOK Kulturzentrum Jever im August erneut an drei Freitagen zum LOK Garten ein. Im Mittelpunkt steht die Musik, die auf der Außenbühne – einem restaurierten Güterwagen – dargeboten wird. Sollte das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen, können die Konzerte auch in den Saal im alten Lokschuppen verlegt werden. Das Konzert-Team hat dieses Jahr ein besonders erlesenes Musik-Programm zusammengestellt, das ausgewählte Bands aus der Region, ganz Deutschland und sogar den USA umfasst. Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei, für Spenden an die Bands geht ein Hut herum. Neben der Musik geht es auch im LOK Garten um Begegnung und Geselligkeit. Das ehrenamtliche Team des LOK Kulturzentrum bietet dazu eine feine Auswahl an kalten Getränken an. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, etwas zu Essen zu kaufen. Wer sein Picknick selbst mitbringen möchte, darf auch die eigenen Speisen gerne im Biergarten verzehren. Für Kinder gibt es zudem die Gelegenheit, sich künstlerisch zu betätigen.

Alle LOK-Garten Termine im August 2025

Einlass jeweils 18:00 Uhr Konzertbeginn jeweils 19:00 Uhr im Garten des LOK Kulturzentrum Jever e.V. (bei schlechtem Wetter im LOK), Moorweg 2, 26441 Jever