Dispyria: veröffentlichen das erste Video vom neuen Album „The Story Of Marion Dust“

Dispyria veröffentlichen das sehnlichst erwartete erste Video mit Zak Stevens (Savatage, Trans Siberian Orchestra).

Der legendäre Sänger ist selbst sehr angetan:

Zak: „Es ist immer herausfordernd und lohnend, Songs zu spielen, die Jürgen Walzer für Dispyria komponiert hat. Meiner Meinung nach ist das sehr kraftvoller Prog Metal mit einer intensiven Storyline. Ich hatte eine großartige Zeit bei den Gesangsaufnahmen und dem Videodreh zu Blue Mirror.

Meine Frau Katherine hat den Text zu diesem Song und zu vier anderen auf dem Album geschrieben, bei denen ich gesungen habe. Blue Mirror handelt von der Fähigkeit der Hauptfigur Marion, physisch in einen blauen Spiegel einzutauchen und eine andere Realität zu erleben als ihr sehr schwieriges reales Leben. Die Texte machen es zu einer tiefen Reise, und es war wirklich cool, daran zu arbeiten. Die Geschichte ist sehr tiefgründig.“

Damit startet auch der Vorverkauf bei dem es für Vorbesteller natürlich wieder eine kleine Besonderheit gibt.

dispyria.epr.rocks

Albumrelease:

03.03.2023 in der Kammgarn Kaiserslautern / GER.

Tickets: www.kammgarn.de/programm/detail/2041/dispyria-1

Line-Up Album Cast:

Juergen Walzer – Guitars, Bass, Programming

Zak Stevens – Leadvocals (on 01, 02, 03, 04, 06)

Ralf Scheepers – Leadvocals (on 05)

Carsten „Lizard“ Schulz – Leadvocals (on 07, 08)

Roland Moschel – Hammond Organ

Markus Pfeffer – Leadguitars (on 03, 08)

Wolfgang Sing – Leadguitars (on 04, 07)

Sabrina Roth – Backingvocals

Stephan Hugo – Backingvocals

More Info:

www.dispyria.com/

www.facebook.com/dispyria

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: