Silver Bullet: veröffentlichen zweite Single & Lyric-Video

Heute präsentiert die Band nun die zweite Single The Thirteen Nails. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Lyric-Video zum Song, gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Die große Finnland-Tournee mit Stratovarius ist nun vorbei, aber das bedeutet nicht, dass wir langsamer werden: Am 20. Januar gehen wir mit Twilight Force und Seven Spires auf Europatournee. Am selben Tag werden wir unser drittes Album Shadowfall veröffentlichen. Die erste Single The Ones To Fall wurde sehr gut aufgenommen und wir veröffentlichen nun die zweite Single The Thirteen Nails. Der Song ist die abschließende epische Reise des Albums in das Leben von Sarah Winchester, bei der der orchestrale und chorale Heavy Metal den Hörer mitten in eine Geistergeschichte führt. Zum Song gibt es auch ein Lyric Video von Martin Wrigsjö, das die Geschichte des Songs auf beeindruckende Art und Weise zum Leben erweckt.“

