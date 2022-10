Silver Bullet: veröffentlichen Cover Artwork / kündigen erste Single an

Zweifelsohne zählen die finnischen Silver Bullet als eine der vielversprechendsten Melodic-Metal-Acts unseres Jahrzehnts.

Nicht nur mit ihrer Hitsingle Forever Lost (über eine Million Mal gestreamt), ihres letzten Album Mooncult, haben die Finnen etwas erreicht, wovon viele Bands nur träumen können. Bereits mit dem erwähnten zweiten Album durchbrach die Combo die Grenzen des Undergrounds und sorgte für offene Münder bei Kritikern und Fans.

Nun kündigte die Band für Januar 2023 ihr drittes Studioalbum an. Shadowfall wird am 20. Januar 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht.

Heute enthüllt die Band das dazugehörige Cover-Artwork und kündigt für den 11. November 2022 die erste Single-Auskopplung The Ones To Fall an. Die Single kommt pünktlich zum Pre-Order-Start des neuen Albums und zum Start der Finland-Tour mit den legendären Stratovarius.

Die Band kommentiert:

„Wir können euch endlich etwas mehr vom kommenden Album Shadowfall präsentieren. Erstens, das fantastische Artwork, das von Pierre-Alain D. gemacht wurde. Es fängt wirklich die Essenz des Albums ein und passt perfekt, um euch in die richtige Stimmung zu bringen. Und zweitens wird die erste Single The Ones To Fall am 11.11.2022 mit einem epischen Musikvideo veröffentlicht. Wir sind uns sicher, dass ihr Bulletheads es alle lieben werdet! Stay metal!!!“

Overtour To Armageddon:

*with Stratovarius

11.11. Tavastia, Helsinki

12.11. House Of Rock, Kouvola

17.11. Teatro, Logomo, Turku

18.11. Pakkahuone, Tampere

19.11. Rytmikorjaamo, Seinäjoki

24.11. Sawohouse, Kuopio

25.11. Lutakko, Jyväskylä

26.11. Kerubi, Joensuu

05.12. Möysä, Lahti

*with Pressure Points

13.01. Varjobaari, Tampere

14.01. Lepakkomies, Helsinki

*with Twilight Force and Seven Spires

20.01. Templet, Copenhagen

21.01. Bastard Club, Osnabrück

22.01. Eindhoven, Effenaar Kz

24.01. Rebellion, Manchester

25.01. Audio, Glasgow

26.01. Underworld, London

27.01. Backstage, Paris

28.01. Ms Connexion, Mannheim

30.01. Rockpalast, Bochum

31.01. MTC, Köln

01.02. Rock’n’eat, Lyon

03.02. Z7, Pratteln

04.02. Legend Club, Milano

05.02. Backstage(Halle), München

06.02. Orto Bar, Ljubljana

08.02. Barba Negra, Budapest

09.02. Storm, Prague

10.02. Musikzentrum, Hannover

11.02. Frannz, Berlin

12.02. Knust, Hamburg

