Silver Bullet: „Shadowfall“ ab sofort im Handel / neues Lyric-Video online

Das Warten hat ein Ende, heute ist der große Tag: Das neue Studioalbum der finnischen Melodic-Metal-Helden Silver Bullet, Shadowfall, ist ab sofort im Handel erhältlich.

Außerdem startet die Band heute ihre Europatournee mit Twilight Force.

Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ein brandneues Lyric-Video zum Song Soul Reaver.

Die Band kommentiert:

„Der Moment ist endlich da! Unser neues Album Shadowfall wird heute veröffentlicht! Wir sind sehr stolz darauf, wie es klingt, und wir sind sehr gespannt darauf, was ihr Bulletheads darüber denkt. Außerdem haben wir heute ein neues Lyric-Video für den schnellsten Song veröffentlicht, den wir je geschrieben haben. Es ist eine höllische Achterbahnfahrt und heißt Soul Reaver. Aber wir sind noch nicht fertig. Bei weitem nicht. Die lang erwartete Winter Wonder Tour mit Twilight Force und Seven Spires beginnt heute mit einer ausverkauften Show in Kopenhagen. Wir sehen uns auf der Tour und bleiben metal!!!“

Winter Wonder Tour

*with Twilight Force und Seven Spires

20.01. Templet, Copenhagen

21.01. Bastard Club, Osnabrück

22.01. Eindhoven, Effenaar KZ

24.01. Rebellion, Manchester

25.01. Audio, Glasgow

26.01. Underworld, London

27.01. Backstage, Paris

28.01. MS Connexion, Mannheim

30.01. Rockpalast, Bochum

31.01. MTC, Köln

01.02. Rock’n’eat, Lyon

03.02. Z7, Pratteln

04.02. Legend Club, Milano

05.02. Backstage(Halle), München

06.02. Orto Bar, Ljubljana

08.02. Barba Negra, Budapest

09.02. Storm, Prague

10.02. Musikzentrum, Hannover

11.02. Frannz, Berlin

12.02. Knust, Hamburg

Silver Bullet online:

http://silverbulletofficial.com

https://www.facebook.com/SilverBulletOfficial/