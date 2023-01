Downfall Of Gaia: veröffentlichen „Silhouettes Of Disgust“ am 17.03.

Downfall Of Gaia werden ihr sechstes Album Silhouettes Of Disgust am 17. März via Metal Blade Records veröffentlichen, heute wurden das Frontcover, das Tracklisting und die erste Single veröffentlicht.

Im Laufe von fünfzehn Jahren haben sich Downfall Of Gaia einen einzigartigen Platz in der Metalszene geschaffen, indem sie sich auf natürliche Weise weiterentwickelt haben und sich nicht scheuen, Risiken einzugehen. Mit Silhouettes Of Disgust machen sie zum Teil Fortschritte, indem sie zurückblicken und auf vertrautes Terrain zurückkehren. Das Ergebnis lässt sich am besten als eine strukturierte, dynamische Mischung aus Crust Punk und Post-Black Metal mit vielen atmosphärischen Elementen beschreiben, die alles, was die Band schon immer ausmachte, aufgreift und in neue, packende Richtungen treibt.

Mit der Rückkehr von Gitarrist Peter Wolff, der die Band 2015 verließ, um sich auf seine Familie und andere Aktivitäten zu konzentrieren, war der Schreibprozess wesentlich straffer als die sechzehn Monate, die sie mit der Arbeit an Ethic Of Radical Finitude von 2019 verbrachten. „Wir begannen im Oktober 2021 und gingen im April 2022 ins Studio“, erklärt Sänger/Gitarrist Dominik Goncalves dos Reis. „Peter zurückzuhaben – der 2008 zusammen mit Bassist/Sänger Anton [Lisovoj] und mir Downfall Of Gaia gegründet hat – war diesmal der große Unterschied. Für Ethic Of Radical Finitude And Atrophy (2016) bereitete ich alle Gitarren alleine vor, bevor wir vier anfingen, an allen Details zu arbeiten, was eine viel längere Arbeitsweise ist, als wenn man alles zu zweit macht.“

Um die Dinge kurz und einfach zu halten, aber dem Hörer direkt ins Gesicht zu sagen, enthält das Album nicht die acht- bis zehnminütigen Epen ihrer jüngeren Veröffentlichungen und ist in der Tat druckvoller, mit viel klassischem D-Beat-Drumming, das die Action antreibt, wie beim Opener Existence Of Awe und dem wütenden Unredeemable. Sie haben auch ihre Klangpalette erweitert, indem sie zum ersten Mal Synthesizer einbeziehen und weibliche Vocals von Lulu Black, die mit Schlagzeuger Michael Kadnar im Industrial/Gothic-Projekt This Is Oblivion zusammenarbeitet und deren Stimme den Bandmitgliedern vertraut ist.

Der Titel des Albums, Silhouettes Of Disgust, leitet sich von den Erzählungen ab, die den Songs zugrunde liegen. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten von acht verschiedenen Menschen, die in einer fiktiven Metropole leben, jeder mit seinen eigenen Sorgen und Kämpfen. „Einsamkeit, Sucht, die Angst vor dem Morgen, Druck von der Gesellschaft/Arbeit und anderen, Dinge, die viele von uns wahrscheinlich nur zu gut kennen“, erklärt Goncalves dos Reis. „Man muss irgendwie mitspielen, sonst fällt man durch die Maschen, und wenn man einmal unten ist, ist es schwer, wieder hochzukommen. Es geht um Egoismus und Ignoranz, den allgemeinen Umgang miteinander – man ist einer, umgeben von Millionen, umgeben von all diesen Silhouetten des Ekels, umgeben von den Dingen, die man vermeiden und hassen möchte. Die letzten Jahre haben eindrucksvoll bewiesen, was man von der Menschheit erwarten kann, und ehrlich gesagt, es ist nicht viel.“

Schaut euch Downfall Of Gaias Bodies As Driftwood Video hier an:

Silhouettes Of Disgust erscheint als CD, LP und digital. Vorbestellungen sind hier möglich: metalblade.com/downfallofgaia

Silhouettes Of Disgust Tracklist:

1. Existence Of Awe

2. The Whir Of Flies

3. While Bloodsprings Become Rivers

4. Bodies As Driftwood

5. Eyes To Burning Skies

6. Final Vows

7. Unredeemable

8. Optograms Of Disgust

Silhouettes Of Disgust sollte ursprünglich mit Produzent Timo Höcke im Studio Die Wellenschmiede in Hamburg aufgenommen werden, doch wenige Tage vor Beginn der Aufnahmen erkrankte Höcke leider an Covid. „Aufgrund von Terminen, Familienangelegenheiten und Privatleben war der geplante Zeitrahmen die einzige Chance, das Album aufzunehmen, ohne mehrere Monate zu verlieren. So nahmen wir die Drums in New Jersey in den Backroom Studios zusammen mit Kevin Antreassian auf, während wir den Rest des Albums alleine in Peter [Wolffs] Studio in Hamburg aufnahmen. Nach den Aufnahmen von Gitarren, Bass und Gesang sind wir – wie eigentlich geplant – für einen Tag in die Wellenschmiede gegangen und haben unsere eigenen Aufnahmen neu abgemischt, wobei Timo für den Mix und Jonas Romann (Chaos Compressor Club) für das Mastering der Platte zuständig war.“ Die Platte ist mit dem Coverartwork von Wolff und Goncalves dos Reis geschmückt.

Downfall Of Gaia:

Dominik Goncalves Dos Reis – Vocals, Guitars

Peter Wolff – Guitars, Vocals

Anton Lisovoj – Bass, Vocals

Michael Kadnar – Drums

http://www.downfallofgaia.com

https://www.facebook.com/DownfallofGaia