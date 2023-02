Downfall Of Gaia: kündigen Europatour an

Downfall Of Gaia kehren im April auf die Bühne zurück, um die Veröffentlichung ihres kommenden sechsten Studioalbums Silhouettes Of Disgust zu feiern. Die Tour beginnt am 11. April in München und läuft bis zum 23. April in Berlin. Silhouettes Of Disgust wird offiziell am 17. März über Metal Blade Records veröffentlicht.

Sänger/Gitarrist Dominik Goncalves dos Reis kommentiert: „Wir freuen uns, im April wieder auf Tour zu sein, um unser neues Album Silhouettes Of Disgust vorzustellen! Wir waren seit drei Jahren nicht mehr auf Tour, also sollte das eine aufregende Sache für uns alle sein!“

Downfall Of Gaia werden dabei von Implore und Deathrite bei ausgewählten Shows begleitet. Alle bestätigten Termine nachstehend.

Downfall Of Gaia w/ Implore:

4/11/2023 Backstage – Munich, DE

4/12/2023 Jugendhaus – West Stuttgart, DE

4/13/2023 Bandhaus – Leipzig, DE

4/14/2023 Underdogs – Prague, CZ

4/15/2023 TBA

w/ Deathrite:

4/19/2023 Pul – Uden, NL

4/20/2023 Rockpalast – Bochum, DE

4/21/2023 Bastard Club – Osnabrück, DE

4/22/2023 Headcrash – Hamburg, DE

4/23/2023 Cassiopeia – Berlin, DE

Mit Silhouettes Of Disgust machen Downfall Of Gaia Fortschritte, indem sie zum Teil zurückblicken und auf vertrautes Terrain zurückkehren. Das Ergebnis lässt sich am besten als eine strukturierte, dynamische Mischung aus Crust Punk und Post-Black Metal mit vielen atmosphärischen Elementen beschreiben, die alles, was die Band jemals ausgemacht hat, in neue und packende Richtungen treibt. Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums präsentiert die Band einen Drum-Playthrough zu Bodies As Driftwood, der jüngsten Single von Silhouettes Of Disgust.

Schlagzeuger Michael Kadnar: „Die Aufnahmen und das Video zu Bodies As Driftwood haben mir viel Spaß gemacht. Es ist definitiv einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und die Schlagzeugparts sind ein wenig anders als bei einigen meiner früheren Arbeiten. Es hat viel Spaß gemacht, etwas Einzigartiges dafür zu schreiben, und ich freue mich sehr darauf, es im April endlich live zu spielen.“

Schaut euch Downfall Of Gaias Bodies As Driftwood Drum playthrough hier an:

Das Video zum selben Song befindet sich HIER.

Silhouettes Of Disgust erscheint auf CD, LP und digital. Vorbestellungen sind hier möglich: metalblade.com/downfallofgaia

Downfall Of Gaia:

Dominik Goncalves dos Reis – Vocals, Guitars

Peter Wolff – Guitars, Vocals

Anton Lisovoj – Bass, Vocals

Michael Kadnar – Drums

http://www.downfallofgaia.com

https://www.facebook.com/DownfallofGaia