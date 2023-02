Downfall Of Gaia: veröffentlichen „Existence Of Awe“ Single

Downfall Of Gaia haben ihre neue Single Existence Of Awe veröffentlicht. Der stampfende neue Psalm kommt vom sechsten Studioalbum der Band – Silhouettes Of Disgust – das am 17. März über Metal Blade Records erscheint.

Sänger/Gitarrist Dominik Goncalves dos Reis erläutert: „Existence Of Awe ist ein Song über jene inneren Dämonen und geisterhaften Begleiter, denen viele in der heutigen Zeit ausgeliefert sind und gegen die sie in welcher Form auch immer kämpfen müssen. Ein Zustand, den man nach außen hin oft unbemerkt mit sich herumträgt, der für viele nicht sofort sichtbar ist und mit dem man irgendwie leben lernen muss…“

Downfall Of Gaia kehren im April auf die Bühne zurück, um die Veröffentlichung ihres kommenden sechsten Studioalbums Silhouettes Of Disgust zu feiern. Die Tour beginnt am 11. April in München und läuft bis zum 23. April in Berlin.

Downfall Of Gaia w/ Implore:

4/11/2023 Backstage – Munich, DE

4/12/2023 Jugendhaus – West Stuttgart, DE

4/13/2023 Bandhaus – Leipzig, DE

4/14/2023 Underdogs – Prague, CZ

4/15/2023 TBA

w/ Deathrite:

4/19/2023 Pul – Uden, NL

4/20/2023 Rockpalast – Bochum, DE

4/21/2023 TBA – Osnabrück, DE

4/22/2023 Headcrash – Hamburg, DE

4/23/2023 Cassiopeia – Berlin, DE

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: