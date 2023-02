Jera On Air 2023: weitere Bandwelle für das Highlight im Juni

Das diesjährige Plakat des Jera On Air nimmt immer mehr Gestalt an. Unter anderem werden Heideroosjes, Frank Turner & The Sleeping Souls, Carpenter Brut und Black Flag in die Liste der Bands aufgenommen, die versprechen, die 29. Edition des Festivals unvergesslich zu machen. Des Weiteren wurden dem ohnehin schon eindrucksvollen Line-Up zusätzliche Highlights wie Anti-Flag, Cancer Bats, Casey, De Hardheid, Arson, Captain Kaiser, Chaser, Punk Rock Factory und Static Dress hinzugefügt!

Jera On Air, das größte Alternative-Festival der Benelux-Länder, bei dem in diesem Jahr unter anderem Parkway Drive, Rancid und The Ghost Inside auf der Bühne stehen werden.

Für die Heideroosjes wird der 24. Juni ein besonderes Heimspiel sein. Die Punk-Legenden aus Horst haben beschlossen, diesen Sommer nur ein einziges niederländisches Festival zu spielen. Sie haben sich für ihre große Liebe entschieden: Jera On Air. Die Punkband um Sänger Marco Roelofs wird im eigenen Vorgarten, in dem sie schon oft aufgetreten ist, alle Klassiker aus ihrem reichhaltigen Repertoire spielen.

Die akustische Gitarre ist unverkennbar die treibende Kraft hinter Frank Turner & The Sleeping Souls. Frontmann Frank Turner, ehemaliger Leadsänger der Punkrockband Million Dead, hat sich nach deren Auflösung einem Musikstil verschrieben, der dem Folk am nächsten kommt. Eine neue Richtung, mit der er seit über fünfzehn Jahren Erfolg über Erfolg feiern kann. Mit der Unterstützung seiner Band The Sleeping Souls verwandelte sich Turner in einen preisgekrönten Singer-Songwriter. Im Jahr 2022 wurde sein jüngstes Werk FTHC von der internationalen Kritik gelobt.

Als einer der Blickfänge auf dem Jera On Air 2023-Plakat sind Rancid im Punkrock-Bereich erprobt und bewährt. Das gilt ganz sicher ebenso für ihre Landsleute der legendären Black Flag. Die amerikanischen Punker gründeten sich bereits 1976. Auch wenn sich die Zusammensetzung der Band im Laufe der Jahre änderte, Gitarrist Greg Ginn blieb. Nach einer langen Funkstille veröffentlichte die Band 2013 ein neues Studioalbum. Seitdem sind Black Flag zurück. Das wird Ende Juni in Ysselsteyn unter Beweis gestellt.

Noch nie zuvor ist eine Synthwave-Band bei Jera On Air aufgetreten. Für die Begründer des Genres wird daher nun der verdiente Platz geschaffen. Die illustre Truppe von Carpenter Brut schuf einen einzigartigen Sound dank eines gemeinsamen Interesses an TV-Sendungen aus den Achtzigern und Soundtracks von B-Movies aus vergangenen Zeiten. Die sonische Verbindung? Der unverwechselbare Klang des Synthesizers. Carpenter Brut hat eine Vorliebe für kitschige Sounds und Vintage-Instrumente mit einer großen Portion Elektro und Metal. Daraus ergibt sich ein einzigartiger und leicht bizarrer Sound, mit dem sie garantiert begeistern werden.

Tickets für das dreitägige Festival, das wie im letzten Jahr auf dem neuen Festivalgelände stattfinden wird, gibt es unter www.jeraonair.nl zu kaufen. Dort sind neben dem kompletten Line-up auch Informationen zu allen verfügbaren Einrichtungen zu finden.

Tickets:

Combi: € 150

Early Bird Combi: € 125 (SOLD OUT)

Samstag + Freitag: € 99

Donnerstag: € 90

Camping: € 30

Parken: € 15