Unantastbar: Countdown zur „Wir Leben Laut“-Tour

Das Jahr hat für Unantastbar bereits spektakulär begonnen: Platz 2 in den offiziellen deutsche Albumcharts und großartige Kritiken von Presse und Fans für ihr 9. Studiowerk Wir Leben Laut, die erste Zusammenarbeit mit Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions. Zeit, das Ganze mit der Welt da draußen zu feiern. Und genau das haben die Südtiroler Rocker vor – und wie! Ab Ende März und bis November 2023 wird die Wir Leben Laut Tour sie durch insgesamt 20 Städte in Deutschland und Österreich führen. Dazu kommen 6 Festivals in ganz Deutschland, darunter die Premiere des bandeigenen Open Airs, die natürlich ein ganz besonderes Highlight darstellt. Dass das neue Album eines ist, dessen Songs live gespielt werden wollen, darüber waren sich Fans und Kritiker schnell einig. Nun steht endlich die finale Reiseroute und Unantastbar können sie es kaum erwarten, endlich wieder mit ihren Fans vereint zu sein: “Wir freuen uns riesig darauf, euch die neuen Songs auch endlich live zu präsentieren! Unser persönliches Highlight wird wohl unser Wir Leben Laut Festival in Loburg (zwischen Magdeburg und Berlin) werden! Wir freuen uns jetzt schon auf jeden Einzelnen von euch!”

Wer sich die unterhaltsamen und emotional mitreißenden Video-Blogs der letzten Tourneen auf YouTube ansieht, weiß, was ihn erwartet: Es wird heiß, es wird eng, familiär – und es wird LAUT! Unantastbar sind sich all die Jahre treu geblieben, immer nah an den Fans, immer mittendrin und unter denen, die sie dorthin begleitet haben, wo sie heute sind. Und so verspricht 2023 irgendwie mehr zu werden als ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Südtiroler Band. Die Wir Leben Laut-Reise hat gerade erst begonnen.

Thematisch passend und zur weiteren Einstimmung gibt es hier das soeben veröffentlichte Video zum Track Hey Ho, das in Venedig gedreht wurde. Dessen Refrain bringt es noch einmal auf den Punkt: “Hey, ho! Ja und volle Fahrt voraus! Die Segel in den Wind, es geht los, wir halten drauf”:

Übrigens: Erste Städte melden schon “ausverkauft” und auch in anderen wird es langsam eng. Wer noch dabei sein will, sollte also nicht mehr allzu lange zögern!

Karten gibt es hier:

Hard-Tickets: www.unantastbar-tickets.com

Tickets DE: www.eventim.de/unantastbar

Tickets AT: www.oeticket.com/unantastbar

Wir Leben Laut Tour 2023 / Support: Willkuer

+ Unantastbar Festivals 2023

23.03.2023 – Dresden, Reithalle Strasse E

24.03.2023 – Frankfurt, Batschkapp

25.03.2023 – Köln, Essigfabrik

30.03.2023 – Pirmasens, Quasimodo

31.03.2023 – Erfurt, Club Central

01.04.2023 – Stuttgart, LKA-Longhorn

27.04.2023 – Cottbus, Gladhouse

28.04.2023 – Weiden, Monkey Eventarena

29.04.2023 – Nürnberg, Löwensaal

30.04.2023 – Wien, Szene

19.05.2023 – Hannover, Capitol

20.05.2023 – RuhrRockRausch Festival, Oberhausen

26.05. & 27.05.2023 – Wir Leben Laut Festival, Loburg

14.07.2023 – Sommer am Kiez Festival, Augsburg

28.07.2023 – Rock Dein Leben Festival, Laichingen

08.09.2023 – Rock am Burghaldenwald Festival, Vöhringen

09.09.2023 – Telfs (A), Rathaussaal

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

21.10.2023 – 5 Jahre Vollgas Richtung Rock Festival, Lichtenfels, Stadthalle

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle

