Universum25: veröffentlichen heute ihre dritte Single „Wir Warten“

Nach den zwei erfolgreichen Singles Der Traum Ist Aus und Am Morgen Danach melden sich die Expandebles der Deutschen Rockwelt mit ihrer Dritten Single Wir Warten zurück. Hierbei prallen die verschiedenen Welten von arm und reich in einem perfekten Zusammenspiel von harten Rockgitarren und elektronischen Einflüssen aufeinander und erschaffen ein abwechslungsreiches Soundbild. Abgerundet wird das Ganze mit einem unschlagbaren Refrain, der sich für die kommende Tour in diesem Jahr jetzt schon als Livehit qualifiziert hat. Wir Warten allerdings nicht mehr allzu lange, denn den mitreißenden Sound von Universum25 gibt es ab heute auf die Ohren!

Eine Hand voll männlicher Mäuse und die gleiche Anzahl weiblicher Tiere, die in einem abgeschlossenen Mikrokosmos unter Idealbedingungen mit genügend Futter, ausreichend Platz und jeder Menge Nistboxen zur Beobachtung ausgesetzt wurden: Was im Sommer 1968 als Laborexperiment über das Vermehrungsverhalten der kleinen Nager begann, das artete unter den Augen der US-Forscher schon bald zu einem einzigen Albtraum aus. Durch die ungebremste Fortpflanzung auf immer enger werdendem Raum entwickelten sich abnormale Verhaltensweisen von kompletter Apathie über Kannibalismus bis zum vollständigen Zusammenbruch der sozialen Ordnung – bis die Population am 1789. Tag schließlich gänzlich ausgestorben war. Dieses Experiment wurde später weltweit unter dem Namen Universum25 bekannt.

Fünfeinhalb Dekaden später hat sich eine neue Allstar-Bandzusammengefunden, um die Menschheit mit ihrem kompromisslosen Hybridmix aus Electro-Metal und Punk-Rock aus dem Dämmerschlaf zu reißen. Hinter dem Namen Universum25 verbergen sich niemand Geringere als Michael Robert Rhein (In Extremo), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl), Alex Schwers (Slime) sowie der renommierte Produzent Jörg Umbreit – gemeinsam rechnet die Formation auf ihrem selbst betitelten Debütalbum mit allen Kriegstreibern und Krisengewinnern, mit ideologischen Brandstiftern und vernagelten Realitätsleugnern, mit Glaubensfanatikern, Populisten, Verschwörungstheoretikern und anderen gesellschaftlichen Spaltpilzen ab, während man der Welt mit seinem wütenden Crossover einen Spiegel vorhält.

Harte Rockgitarren, atmosphärische Electronica und schonungslos offene Klartext-Lyrics, die den Finger in die Wunden eines Planeten am Rande der Selbstzerstörung legen: So klingt der düster-dystopische Soundkosmos von Universum25. Statt allerdings wild mit dem erhobenen Moralapostelzeigefinger herumzufuchteln, versteht das Quintett sein erstes Album als ungeschönte Bestandsaufnahme des globalen Status Quo; verbunden mit einem ordentlichen Motivationsschub und dem Aufruf zur Veränderung – und zum gewaltlosen Widerstand. „Wir interpretieren das damalige Experiment Universum25 als Analogie zur Menschheit und als Sinnbild für die heutige Welt“, erklärt Gitarrist Gunnar Schroeder. „Obwohl wir im Überfluss leben und alle friedlich nebeneinander koexistieren könnten, bekämpfen und vernichten wir uns gegenseitig. Wir wollen mit diesem Album einen Diskurs anstoßen.“

Ein Diskurs, der bereits im Jahr 2019 begann, als sich Fiddler’s Green-Gitarrist Pat Prziwara und Produzent Jörg Umbreit in den bekannten Principal Studios bei Münster zum ersten Mal über ein gemeinsames Projekt austauschten, in dem sich beide außerhalb ihrer gewohnten Komfortzone ausprobieren wollten. Schnell gewann man Gunnar Schroeder von Dritte Wahl als Mitglied, und auch In Extremo-Frontmann Michael Robert Rhein war sofort Feuer und Flamme, als er von der spontan ins Leben gerufenen Allstar-Band hörte. Mit Eisbrecher-Member Rupert Keplinger fanden sie schnell den passenden Bassisten, um ihre Energie kollektiv zu kanalisieren. Der erfahrene Schlagzeuger Alex Schwers von der Kultband Slime machte die Band schließlich komplett. „Die meisten von uns sind schon durch jahrelange Freundschaften und ihre Arbeit im Studio miteinander verbunden“, so Produzent und Bandmitbegründer Jörg Umbreit. „Als wir dann erstmalig alle gemeinsam in einem Raum standen, herrschte sofort ein gewisses Eigenleben.“ Eine Dynamik, die Universum25 nun auf ihrem ersten Album eingefangen haben.

Einen ersten Vorgeschmack ihrer postapokalyptischen Klanggewalt gaben Universum25 mit dem Remake des Ton Steine Scherben-Klassikers Der Traum Ist Aus, der 2022 sein 50. Veröffentlichungsjubiläum feiern konnte und dessen Text in diesen Zeiten absolut nichts an Aktualität und Bedeutung verloren hat. Ein Anti-Kriegslied, zu dem Sänger Micha Rhein eine ganz besondere Verbindung hat. „Ich hatte die große

Ehre, Rio Reiser zu Lebzeiten ein paar Mal persönlich treffen zu dürfen. Nach seinem Tod fragte mich ihr Gitarrist Lanrue, ob ich nicht zwei Songs im Rahmen eines Memorial-Konzertes singen wollte. Für mich ein absoluter Ritterschlag! Als Rio noch auf seinem Hof in Fresenhagen bestattet war, habe ich dort jedes Jahr Blumensamen auf sein Grab gestreut. Als Sänger von Ton Steine Scherben hat er mit seinen systemkritischen Texten einen unschätzbaren Beitrag zur deutschen Rockmusik und nicht zuletzt zum politischen Bewusstsein geleistet. Jeder von uns ist mit TSS-Platten wie Keine Macht Für Niemand aufgewachsen. Ich denke, dass wir mit Der Traum Ist Aus und unseren Songs ein klares Statement abgeben, was in unseren Augen auf diesem Planeten verkehrt läuft.“

So wie mit dem bombast-rockigen Breitwand-Opener Am Morgen Danach, auf dem Universum25 kein allzu optimistisches Bild der Welt am berühmten Tag 1 nach der Katastrophe zeichnen, bevor die Band mit dem orwellianischen Das Ist Die Neue Zeit die nächste Ära in der Abwärtsspirale zur Selbstauslöschung einläutet. „Es ist absolut nicht unser Anliegen, in irgendeiner Weise politische Agitation zu betreiben“, fährt Gunnar Schroeder fort. „Fakt ist aber, dass viele Science-Fiction-Szenerien heute längst von der Realität überholt worden sind. Jeder weiß, wo das Problem liegt, doch niemand fühlt sich für die Lösung verantwortlich.“ Punktgenau dosierte Wut, die man auch auf dem alles niederwalzenden Genug und dem aufrüttelnden Die Leichen Der Zeit transportiert, auf dem Universum25 explizit auf die erschütternden Fotos von an türkischen und griechischen Stränden angespülten Flüchtlingsleichen anspielen. Eine knüppelharte Abrechnung mit den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die mit Aushebelung der Menschenrechte, mit Unterdrückung, Ausbeutung und maßloser Gier Kasse machen.

Wer nun so richtig Appetit auf weitere harte Endzeitkost bekommen hat, dem servieren Universum25 auf dem diabolisch-rockigen Küchenchef original wutbürgerliche Küche. Neu auf der Karte: Ein deftiges Verschwörungssüppchen, gewürzt mit einer Extraportion Lügen und Intrigen. Gunnar Schroeder wünscht guten Hunger. „Uns ist bewusst, dass wir uns mit diesem Album nicht nur Freunde machen. Doch das nehmen wir in Kauf.“

Universum25 vermeiden Plattitüden, Klischees aus dem Bullshit-Baukasten und vorgefertigte Musikschablonen, sondern haben ihren eigenen, komplexen und facettenreichen Sound kreiert, wie die Formation auch mit eher hoffnungsvollen Tracks wie Horizont In Flammen oder Lichtgeschwindigkeit demonstriert. Und mit den Electro-Metal-Lovesongs Vor Deiner Tür und Nur Wegen Dir hat das Quintett zum Ende der Scheibe sogar noch zwei lupenreine Liebeslieder im Programm. Warum auch nicht, wie Gunnar abschließend kommentiert. „Das Leben ist schön, doch die Welt bleibt scheiße. Vielleicht löst unsere Musik keine Revolution aus, aber sie kann ihren Teil dazu beitragen. In diesem Sinne.“

Im September und Oktober 2023 wird die Band auf große Deutschland-Tour gehen und zuvor im Sommer auf diversen Festivals zu erleben sein.

Das Album ist erhältlich als Stream, Digital und in folgenden physischen Konfigurationen:

• Ltd. Mintpack Edition (11 Songs/ 16-seitiges Booklet)

• Vinyl (1 LP, bedruckte Innentasche,11 Songs,180 gramm / schwarz)

• Stream und Download (11 Songs)

