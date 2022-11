Universum25: haben die erste Single „Der Traum Ist Aus“ aus ihrem Debütalbum veröffentlicht

Sie sind die nächste Dimension der deutschen Rockmusik: Unter dem Namen Universum25 hat sich mit Members von In Extremo, Eisbrecher, Fiddler’s Green, Dritte Wahl und Slime eine ganz neue Formation zusammengefunden, um die apathische Menschheit mit ihrem kompromisslosen Hybridmix aus Electro-Metal und Punk-Rock aus dem Dämmerschlaf zu reißen. Mit der packenden Coverversion des Ton Steine Scherben-Kultsongs Der Traum Ist Aus legt die hochkarätige Allstarband nun ihre erste Single vor!

Harte Rockgitarren, atmosphärische Electronica und schonungslos offene Klartext-Lyrics, die den Finger in die Wunden eines Planeten am Rande der Selbstzerstörung legen: So klingt der dystopisch-faszinierende Soundkosmos von Universum25. Hinter dem mysteriösen Namen verbergen sich niemand Geringere als Michael Robert Rhein (In Extremo), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl), Alex Schwers (Slime) sowie der renommierte Producer Jörg Umbreit – gemeinsam hält die Formation der Welt mit ihrem wütenden Crossover aus Metal, Rock und Electronica einen Spiegel vor.

Einen ersten Vorgeschmack ihrer postapokalyptischen Klanggewalt geben Universum25 nun mit dem Remake des Ton Steine Scherben-Klassikers Der Traum Ist Aus, der in diesem Jahr sein 50. Veröffentlichungsjubiläum feiert und dessen Text in diesen Zeiten absolut nichts an Aktualität und Relevanz verloren hat.

Ein Anti-Kriegslied, zu dem Frontmann Micha Rhein eine ganz besondere Verbindung hat.

„Ton Steine Scherben haben mit ihren systemkritischen Texten einen unschätzbaren Beitrag zur deutschen Rockmusik und nicht zuletzt zum politischen Bewusstsein geleistet. Jeder in dieser Band ist mit TSS-Platten wie Keine Macht für Niemand aufgewachsen; sie waren schon immer ein riesiger Einfluss für mich.

Ich denke, dass wir mit Der Traum Ist Aus und unseren Songs ein klares Statement abgeben, was in unseren Augen auf diesem Planeten verkehrt läuft.“

Zu ihrem Remake hat die Band auch ein aufrüttelndes Video gedreht. Gitarrist Gunnar Schroeder über den Clip zu Der Traum Ist Aus: „Ein halbes Jahrhundert ist dieser Song von Ton Steine Scherben, einer Band, auf die wir uns alle einigen können, nun schon alt. In den letzten 50 Jahren ist viel passiert und es gab einiges an Veränderungen, doch leider in den meisten Fällen nicht wirklich zum Besseren. Die Grundprobleme dieser Welt sind auch heute noch dieselben. Raffgier, Ignoranz und Neid schaden der Natur und machen ein friedliches Miteinander unmöglich. Um die Aktualität dieses Songs noch einmal zu unterstreichen, haben wir uns entschieden, in dem Video zu unserer Version von Der Traum Ist Aus auch krasse, teils verstörende Bilder zu zeigen – denn so ist die Welt!

Es ist noch ein langer Weg, bis vielleicht irgendwann heißt: `Es gab keine Angst und nichts zu verlier’n, es war Friede bei den Menschen und unter den Tier’n`.“

Willkommen in einer neuen Dimension deutscher Rockmusik. Willkommen bei Universum25.

Die Single Der Traum Ist Aus kann HIER gestreamt/ gedownloaded werden. Das Video sieht man hier:

Das Album Universum25 ist ab jetzt HIER vorbestellbar und erscheint am 24.02.2023.

Im Universum25 Shop exklusive und limitierte Ticket Bundles mit Mintpack, T-Shirt und streng limitierter von der Band unterschriebener goldener Vinyl bestellen: https://shop.universum25.com/

Im September 23 wird die Band auf große Deutschland-Tour gehen und zuvor im Sommer auf diversen Festivals zu erleben sein.

Universum25 – Horizont in Flammen- Tour 2023

live präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Rockantenne und metal.de

28.09.23 Frankfurt – Batschkapp

29.09.23 München – Backstage Halle

30.09.23 Stuttgart – Club im Wizemann

01.10.23 Köln – Live Music Hall

02.10.23 Rostock – Mau Club

03.10.23 Hamburg – Grünspan

04.10.23 Berlin – So 36

05.10.23 Leipzig – UT Connewitz

06.10.23 Erfurt – HSD

07.10.23 Dresden – Tante Ju

Veranstalter: Headline Concerts

Tickets über https://www.eventim.de/artist/universum-25/ und https://shop.universum25.com/

