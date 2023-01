Buchtitel: Die Leben Des Brian – Brian Johnson

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 432 Seiten

Genre: Autobiografie, Musik, Metal, Rock

Release: 26.10.2022

Aus dem Englischen von: Daniel Müller, Sven Scheer

Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN-Nummer: 978-3-453-21837-6

Der britische Sänger Brian Johnson hat im Oktober sein Buch Die Leben Des Brian über den Heyne Verlag als Hardcover Buch mit Schutzumschlag herausgebracht. Seit 1980 ist er Frontmann von AC/DC und hat damals den Posten vom verstorbenen Bon Scott übernommen. Kein leichter Einstieg für ihn bei der Kultband, bei der er nach über 40 Jahren noch immer zum Mikrofon greift. Erstmals plaudert er nun über sein Leben, Anekdoten seiner Karriere und ganz persönliche Gedanken. Alles dreht sich um den Rock ’n‘ Roll der auf 432 Seiten viel Platz bekommt. Mit einer persönlichen Seite zeigt er den Brian Johnson, wie er aufgewachsen ist, das Verhältnis zu seinen Eltern und die schweren Tage für seine italienische Mutter, in England neu anzufangen.

Die Karriere war gescheitert. Brian Johnson hatte als Sänger mit 31 Jahren nicht viel vorzuweisen. Eine Band folgte der anderen, nur der gewünschte Erfolg blieb aus. Privat lief es ähnlich bescheiden. Eine Scheidung und viele Gelegenheitsjobs prägen die Tage von Brian, bis auf einmal AC/DC an der Tür klopfen. Auf einen Schlag soll alles anders sein als vorher? Genau das passiert mit dem Einstieg als Frontmann bei der schwer erfolgreichen australischen Kapelle. Das erste gemeinsame Album Back In Black schreibt sofort Geschichte, steigt zum meistverkauften Rockalbum aller Zeiten auf. Es folgen unzählige Touren. Neue Alben und die steigende Liebe der Fans beflügeln den vorher so scheiternden jungen Mann. Auf der Erfolgswelle gleitend, folgt ein Höhepunkt dem anderen, bis 2016 ein böser Cut kommt. Im Jahr 2016 wird auf der Amerika-Tour das Hörvermögen von Brian schlagartig schlechter. Es gibt nur zwei Optionen: Sofort aufhören oder den kompletten Hörverlust riskieren. Der Sänger fällt in ein Loch, um aus diesem nicht aufzugeben. Nur vier Jahre später gelingt ihm mit dem Album Power Up ein sensationelles Comeback.